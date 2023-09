Zoleka Mandela, der er barnebarn af Sydafrikas første demokratisk valgte præsident Nelson Mandela, er død.

Det skriver BBC.

Zoleka Mandelas døde af kræft i en alder af 43.

Hun døde mandag aften omgivet af venner og familie, sagde en talsmand for familien.

Her ses familien Mandela. Zoleka er på bageste række til højre. Foto: Debbie Yazbek/AFP/Ritzau Scanpix

I de senere år var Zoleka Mandela meget i medierne, hvor hun beskrev sin kræftbehandling i detaljer. Hun har også været åben om sin historie med stofmisbrug, og hun fortalte åbenhjertigt om sine kampe med depression og det faktum, at hun var blevet seksuelt misbrugt som barn.

Derudover førte hun kampagne for bedre trafiksikkerhed efter, at hendes 13-årige datter blev dræbt i en bilulykke i 2010. Hun mistede senere en søn, der blev født for tidligt.

Hun efterlader sig fire børn.

Nelson Mandela Foundation sagde, at hendes arbejde var inspirerende for mange.

Den sagde, at hun skabte »bevidsthed om kræftforebyggelse« såvel som »nedbrydning af stigmatiseringen omkring sygdommen.«

Zoleka Mandela, som var barnebarn af Nelson Mandelas anden kone, Winnie, dokumenterede sin historie i sin selvbiografi When Hope Whispers.

Diagnosticeret med brystkræft i en alder af 32 fik hun behandling og var i bedring, men sygdommen vendte senere tilbage.

Sidste år bekræftede hun, at hun havde kræft i leveren og lungerne, og den spredte sig derefter til andre organer. Hun blev behandlet som ambulant, men blev indlagt for godt en uge siden.

Zoleka Mandela var kun 10 år, da hendes bedstefar blev løsladt fra fængslet i 1990 efter 27 års tilbageholdelse.

Indtil da havde hun kun kendt ham som en fængslet mand.

Nelson Mandela døde i 2013 i en alder af 95.