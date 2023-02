Lyt til artiklen

Flere end 1.000 mennesker er mandag blevet dræbt af et alvorligt jordskælv i det sydlige Tyrkiet.

Nellie Bo Johnsen kunne have været én af dem. Hun bor nemlig med sin mand og toårige søn i Adana – en by nær jordskælvets epicenter, hvor flere bygninger er blevet jævnet med jorden af de voldsomme rystelser.

Men det undgik hun med nød og næppe. Hun er nemlig lige nu på besøg i Danmark.

»Jeg føler mig utrolig heldig over, at jeg stadig er i live,« siger hun til B.T.

Og heldig er hun: Efter planen skulle hun og sønnen nemlig have været tilbage i Adana i morgen. Det er kun to dage siden, at det seismografiske institut SSGEOS advarede om, at et kraftigt jordskælv ‘før eller siden’ ville ramme i Tyrkiet.

Det har været et chok, fortæller Nellie, som udover at have en toårig søn også er gravid med parrets barn nummer to:

»Jeg vågnede af utrolig mange beskeder – blandt andet fra Udenrigsministeriet, der har registreret mig på danskerlisten,« siger hun og tilføjer, at hendes tyrkiske mand også bor i byen:

»Så jeg modtog også mange beskeder fra venner og familie, der ville høre, om han var ok.«

Heldigvis var manden, som er fodboldspiller, også ude af byen, da rystelserne ramte.

Dødstallet i Tyrkiet og nabolandet Syrien ligger i skrivende stund på over 2300 mennesker. Det vides ikke, hvor mange der er døde i Adana – men dele af byen ligger i ruiner.

»Jeg ved ikke, om vores hus stadig står. Det finder vi først ud af, når min mand kommer tilbage. Men vi bor i et bjergområde, så det kan være, at vi er sluppet.«

Nellie og hendes barn har indtil nu udskudt at rejse tilbage til Adana. Det er familien blevet rådet til af mandens tyrkiske arbejdsplads, der påpeger, at byens lufthavn måske er ved at lukke.

Hun har mange venner i området, som oplevede jordskælvet på egen krop:

»Jeg er meget utryg over, at jeg har så mange bekendtskaber dernede. Min gode veninde fra Norge er alene dernede med sit etårige barn, og de var nødt til at evakuere deres bygning og slap med nød og næppe.«