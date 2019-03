Forslag om udsættelse af brexit med ny folkeafstemning om EU får kun 85 stemmer i parlamentet.

Et forslag om at udsætte brexit for at gennemføre en ny folkeafstemning om EU er nedstemt i det britiske parlament med 334 stemmer mod 85.

Men der stemmes i de nærmeste timer igen i parlamentet om at anmode EU om udsættelse af brexit.

Hvis det ikke sker, skal Storbritannien forlade EU 29. marts - altså om 15 dage.

Forslaget om en udsættelse og en ny folkeafstemning var fremsat af afhoppere fra de to store partier.

Labour, der har en erklæret politik om at søge en ny folkeafstemning, anbefalede til overraskelse for nogen, at man ikke skulle støtte forslaget.

Ud fra afstemningen kan det konstateres, at mange medlemmer af Labour undlod at stemme.

Der venter endnu tre afstemninger i parlamentet. Den centrale er, at Storbritannien skal bede om udsættelse for sin udtræden af EU.

Forslaget ventes at blive vedtaget med et stort flertal.

Forslag nummer to har omkring klokken 18.30 været til afstemning. Her hedder det, at en udsættelse skal gælde til 30. juni.

Det blev nedstemt med 314 stemmer mod 311.

/ritzau/