Billederne af Serena Williams, der rasende smadrede sin ketsjer ned i jorden i ren arrigskab, gik verden over sidste år.

Her spillede den rutinerede tennisspiller finale ved US Open mod Naomi Osaka, da hun blev utilfreds med dommerens skøn og derefter hamrede sit arbejdsredskab mod jorden i frustration.

Den ikoniske ketsjer gav hun videre til en nu 21-årig bolddreng, som i dag nok græmmer sig lige så meget som Serena Williams, når han tænker tilbage på den kamp.

Ifølge The New York Times er ketcheren nemlig dukket op på en auktion, hvor den vurderes til at blive solgt for op mod 50.000 dollars - svarende til omkring 338.000 kroner.

Det er denne ketcher, som Serena Williams gav til en bolddreng, som så solgte den videre for småpenge. Foto: KENA BETANCUR Vis mere Det er denne ketcher, som Serena Williams gav til en bolddreng, som så solgte den videre for småpenge. Foto: KENA BETANCUR

Problemet er bare, at bolddrengen ved navn Justin Arrington-Holmes ingen anelse havde om auktionen, før det amerikanske medie ringede ham op og spurgte ind til den.

Justin Arrington-Holmes valgte nemlig for et stykke tid siden at sælge ketsjeren til den nette sum af 500 dollars (3.378 kroner).

Og det fortryder han i den grad nu, fortæller han til The New York Times:

»Når jeg kigger tilbage, ville jeg ønske, at jeg havde haft nogle til at rådgive mig. Jeg vidste slet ikke, hvordan den her slags fungerer. Jeg ville bare af med den (ketsjeren, red.),« siger han og forklarer, at han som studerende havde brug for lidt ekstra penge.

Den ikoniske ketsjer bliver solgt online gennem Goldin Auctions den 7. december.

Buddene begynder på 2.000 dollars, men Ken Goldin fra auktionshuset vurderer, at prisen vil nærme sig de 50.000 dollars.

Det skyldes, at ketsjeren altså blev brugt i en af tennissportens mest kontroversielle kampe.

Under finalen fik Serena Williams en straf, fordi dommeren mente, at hun havde fået hjælp af sin træner på sidelinjen, hvilket er forbudt.

Serena Williams skælder ud på dommeren under den kontroversielle finalekamp i 2018. Foto: USA Today Sports Vis mere Serena Williams skælder ud på dommeren under den kontroversielle finalekamp i 2018. Foto: USA Today Sports

I yderst kraftige vendinger formulerede hun til dommeren, at hun ikke var en snyder, og da tennisstjernen få minutter senere fik endnu en advarsel, var helvede løs, hvorefter tennisketsjeren måtte lade livet.

Hun vendte derefter tilbage til den første episode og krævede, at dommeren undskyldte for at have givet hende en advarsel for coaching.

Serena Williams endte med at få en partistraf og tabte finalen med resultatet 2-6, 4-6.

Efterfølgende nægtede hun at give hånd til sin modstander, Naomi Osaka, men hun stillede dog op til et billede med bolddrengen Justin Arrington-Holmes, som altså tilmed fik hendes ketsjer.

Serena Williams skælder ud på dommeren under den kontroversielle finalekamp i 2018. Foto: JASON SZENES Vis mere Serena Williams skælder ud på dommeren under den kontroversielle finalekamp i 2018. Foto: JASON SZENES

Han fortæller til The New York Times, at han fik en form for venskab med Serena Williams gennem sine år som bolddreng, og at han var glad for hende især, fordi hun var en af de få spillere, der tog sig tid til at lære hans navn og hilse på ham, når deres veje krydsede.

Efter den kontroversielle kamp gemte Justin Arrington-Holmes' ketsjeren væk i sit skab, indtil han tidligere i år solgte den til Brigandi Coins and Collectibles i Manhattan for lidt ekstra håndører.

Med til salget afleverede han også et underskrevet vidnebrev om ketsjerens autenticitet, og så tænkte han ellers ikke mere over det, før det amerikanske medie kontaktede ham.

Av, av, av...