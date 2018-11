Washington. Mens resultaterne tikker ind fra valgstederne, stiger nervøsiteten. For alt andet end en sejr i Huset vil næsten ikke være til at bære for de demokratisk sindede vælgere.

»Problemet er, at en sejr i begge kamre til republikanerne vil sende en besked til præsidenten om at styrke den måde, han har grebet tingene an på indtil videre,« siger Kenneth Romero-Cruz.

Han er blandt bar-gæsterne på Alba-Osteria i Washington D.C., hvor B.T. er med til en af hovedstadens mange små valgfester.

»Der vil ikke være noget signal om konsensus men blot en besked om, at han ikke behøver at lytte til den ene halvdel af landet,« fortsætter Kenneth Romero-Cruz.

Kenneth Romero-Cruz håber på en sejr i Huset til demokraterne.

Uden en rundspørge står det klart, at stort set alle her håber på, at de blå får mindst 218 sæder i Huset, så magten i Kongressen ikke alene er på republikanske og Trump-styrede hænder.

44-årige Chandra Wilui lægger ikke skjul på, hvad hun håber på bliver facit, når natten er omme.

Hun føler personligt stærkt for en sejr til demokraterne, lyder det.

»Jeg vil være meget skuffet, hvis vi ikke vinder. Men vi afroamerikanere har alligevel aldrig haft retssystemet på vores side, så vi skal nok klare os. Tingene bliver mere besværlige, men det skal nok gå,« siger hun.

Bargæsterne tilhører øjensynligt den velstillede del af borgerne i Washington.

Skjorter, slips og jakkesæt pryder mændene til stede, mens kvinderne har fundet kjoler og figursyede jakker frem fra garderoberne.

Margaritas og Old Fashioned bliver langet over bardisken i et støt tempo, og samtalerne flyder let, men ind imellem afbrydes de af klapsalver, når endnu et resultat er gået demokraternes vej.

Men det kræver ikke stor psykologisk indsigt at fornemme, at de medfølgende ‘wuhu’-råb lyder uden stor overbevisning, ligesom klapsalverne hurtigt dør ud.

»Folk er nervøse,« forklarer Kenneth Romero-Cruz.

For mange håber, at valgresultatet vil råbe Trump op, så han kan se utilfredsheden med hans politikker.

»Spørgsmålet om ret til statsborgerskab, hvis man er født her i landet, som blev relevant, da præsidenten bragte det på banen forleden, er noget, der gør folk vrede. For det står meget klart i forfatningen, at børn har ret til det,« siger Kenneth Romero-Cruz.

»Donald Trump har kunnet gå amok, fordi hans parti har styret begge kamre,« siger Chandra Wilui.