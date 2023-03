Lyt til artiklen

Han er anset for at være en af verdens bedste kokke gennem tiderne.

Men Guy Savoy er ramt af en nedtur, da en af hans restauranter har mistet en af sine Michelin-stjerner.

Det skriver CNN.

Hans Monnaie de Paris-restaurant har ellers fået tildelt tre Michelin-stjerner af Michelin-guiden i 2002 og beholdt denne status i to årtier.

Restauranten toppede i fællesskab med en anden restaurant den Paris-baserede guide, La Listes 2023, verdens bedste restaurantudvalg for sjette år i træk.

Mens restaurantens Michelin-status er som sagt blevet nedgraderet til to stjerner i den seneste udgave af Michelin-guiden Frankrig, der udkommer i næste uge, bekræftede Michelin-koncernen i en erklæring mandag.

»Vi er fuldt ud klar over virkningen af ​​vores beslutninger for de berørte restauranter. Vi opretholder et tillidsbaseret forhold til gourmeterne og vores læsere. De forventer, at vores anbefalinger er seriøse og pålidelige for at vejlede dem i deres valg,« lød det fra Michelin-juryen i erklæringen.

Michelin-guiden sagde yderligere, at den var i færd med at kontakte andre restauranter, der vil få stjerner fjernet, men sagde, at vurderingerne er 'på ingen måde permanente' og revurderes årligt af deres inspektionshold.

I 2019 blev Marc Veyrat den første kok til at sagsøge Michelin efter degraderingen af ​​hans restaurant, La Maison des Bois, der har base i Haute-Savoie, til tostjernet status. Beslutningen skulle efter sigende skyldes osten, der blev brugt i souffleen.

Men retten dømte ham imod med den begrundelse, at kokken ikke fremlagde bevis for, at nedgraderingen havde påført ham skade.