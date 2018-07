Maria Butina tilbød sex til gengæld for politiske indflydelse i USA, men så klappede FBI-fælden

I retslokale i den amerikanske hovedstad Washington D.C. sidder den 29-årige Maria Butina med bøjet hovede. Hun risikerer op til 15 års fængsel for sin helt egen form for russisk spionage.

Ifølge FBI har Maria Butina siden 2014 ulovligt fungeret som agent for den russiske regering.

Men i stedet for at snige sig langs korridorerne og gemme sig i nattens mulm og mørke, gjorde Maria Butina agent-arbejde i fuldt dagslys.

Alene bevæbnet med et afvæbnende smil, en forførende russisk accent og en ualmindelig detaljeret kendskab til amerikansk politik og diverse håndvåben, gjorde Maria Butina gode venner med højetstående republikanske politikere og samtidig vandt hun høj status i USAs indflydelsesrige våbenlobby, The National Riffle Association, eller blot NRA.

Ikke alene blev Butina således kæreste med den knap 60-årige top-lobbyist og tidligere kampagneleder for bl.a. Mitt Romney, Paul Erickson. Hun gjorde sig også gode venner med de to konservative 2016-præsidentkandidater, Rick Santorum og Scott Walker. Og ved et vælgermøde i 2015 fik hun sågar mulighed for at stille USAs kommende præsident Donald Trump spørgsmål om fremtidens russisk-amerikanske politik.

»Enhver mand over 60 år er som blødt ler i mine hænder. Jeg kan få dem til hvad som helst og forme dem, som jeg har lyst.«

Således har Maria Butina ifølge sagens amerikanske anklager Erik M. Kenerson, skrevet i en email adresseret til en bekendt i Rusland. Og over for én af sine mange russiske forbindelser i USA har Maria Butina angiveligt erkendt, at hun ikke alene har fået topkarakter på et amerikansk universitet men også medlemsskab og adgang til ellers lukkede møder i en 'hvis våbenorganisation' - alene ved at tilbyde sex.

Sammen med sin 'kæreste' Paul Erickson, som hun ifølge anklager Kenerson privat hadede, startede Maria Butina i 2015 sit eget firma, der havde til formål at stifte russisk-amerikanske kontakter og desuden skrive og udgive artikler, der opfordrede USA til at droppe samtlige handelssanktioner imod Rusland.

Professionelt kaldte Butina sig nu 'medlem af Donald Trumps lejr'. Og takket være sin åbne personlighed, veldrejede løgne og ikke mindst NRAs og Paul Ericksons mange højtstående kontakter, åbnede et væld af døre sig hurtigt for den unge ambitiøse russer, der hjemme i Rusland også havde fortløbende kontakt med en unavngiven milliardær (en såkaldt oligarch), der ifølge den amerikanske anklagemyndighed til gengæld havde nær kontakt til den russiske top-ledelse og Præsident Vladimir Putin.

Under retssagens første uge fastholdt Maria Butinas advokat, at hans klient blot er en uskyldig russisk udvekslingsstudent, der studerer amerikanske forhold. Men den troede sagens dommer, Deborah A. Robinson ikke på.

Da politiet anholdt Maria Butina, var hendes lejlighed i Washington D.C. nemlig tom. Hendes kufferter var til gengæld pakket. Og FBI anslår, at den påståede russiske agent var på vej ud af USA og hjem til Rusland.

Derfor afviste Dommer Robinson Maria Butinas bøn om løsladelse imod kaution.