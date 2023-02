Lyt til artiklen

Nedtællingen er gået i gang.

Om få timer vil den russiske præsident, Vladimir Putin, holde en tale, der som udgangspunkt er sat en time af til. En tale, der er knyttet stor spænding til.

Det vides nemlig ikke, hvad Putin har tænkt sig at sige – eller eventuelt annoncere – i talen, som bliver afholdt for Moskvas føderale forsamling og som bliver vist på russisk stats-tv.

Og dog.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, i oktober sidste år. Foto: TURAR KAZANGAPOV Vis mere Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, i oktober sidste år. Foto: TURAR KAZANGAPOV

Talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, har i hvert fald nu løftet for en flig af sløret for de overordnede rammer for talen, skriver Reuters.

Ifølge ham vil Putin blandt andet komme med sin analyse af den internationale situation og skitsere sin vision for Ruslands udvikling. Men det er ikke det eneste.

Han vil formentlig også – over for medlemmerne af begge kamre i det russiske parlament, militærkommandører og soldater – komme med en status på det, han fortsat betegner som 'den særlige militæroperation' i Ukraine:

»På et så afgørende og meget kompliceret tidspunkt i vores udvikling, vores liv, venter alle på en besked i håbet om at høre en vurdering af, hvad der sker, en vurdering af den særlige militæroperation,« har Kreml-talsmanden ifølge Reuters fortalt om talen til russisk stats-tv.

Også til det russiske nyhedsbureau Tass har Peskov sat nogle ord på talen.

»Alt i vores liv drejer sig om emnet den særlige operation. Og den særlige militæroperation påvirker vores liv på den ene eller anden måde, og det påvirker livet på kontinentet. Derfor er det selvfølgelig naturligt at forvente, at præsidenten vil rette meget opmærksomhed på 'operationen',« siger Peskov.

De statskontrollerede tv-kanaler har indtil videre afsat en time til talen, men ifølge Peskov er det blot en formalitet, da Putins tale kan komme til at vare længere tid.

Da han holdt en lignende tale i 2021, tog det en time og 19 minutter, skriver Tass.

Da han i 2018 holdt det, der endte med at blive hans længste tale, tog det en time og 55 minutter.

Forud for talen har den fængslede russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj anklaget Putin for at ødelægge Ruslands fremtid af hensyn til sine egne personlige ambitioner:

»De virkelige årsager til denne krig er de politiske og økonomiske problemer i Rusland, Putins ønske om at holde på magten for enhver pris og hans besættelse af sin egen historiske arv,« sagde Navalnyj – der er i gang med at afsone en dom på 11,5 års fængsel, som ifølge Navalnyj er politisk motiveret – ifølge Reuters mandag:

»Han ønsker at gå over i historien som 'den erobrende zar'.«

Putins tale finder sted klokken 10 dansk tid. Vi følger den her på bt.dk.