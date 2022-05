Lyt til artiklen

Tidligere minister slutter sig til koret, der vil losse premierministeren ud af Downing Street: »Det er på tide, at vi gør op med vores eget stockholmsyndrom.«

Hvis Storbritanniens premierminister troede, at han var ude af det politiske kviksand, der truer hans position, så tog han fejl. En efter en melder hans tidligere venner sig til den skare af konservative, der ønsker en mistillidsafstemning mod deres egen chef.

Nye, inkriminerende detaljer om mulige lovbrud og fester under covid-nedlukningerne forsætter med at blive lækket og offentliggjort. Den såkaldte Sue Gray-rapport skulle have lukket den pinlige affære for regeringen, men i stedet har nye læk og offentliggjorte billeder gjort skaden om muligt endnu større.

Over weekenden bad tre nye konservative parlamentsmedlemmer direkte Boris Johnson om at træde tilbage, mandag sluttede yderlige to sig flokken, der søger at smide chefen på porten.

»Vores partis omdømme lider under den nuværende situation. Vi kommer til at tabe næste valg, hvis udviklingen forsætter på denne måde,« siger tidligere minister i Boris Johnsons regering Tobias Elwood til Sky News

Et skidt lokalvalg og meningsmålinger, der peger på, at De Konservative vil tabe det næste valg, hvis Boris Johnson trods alt forbliver ved magten, får flere parlamentsmedlemmer til at frygte for deres egen fremtid.

»Vi er fortsat i fornægtelse. Det er på tide, at vi gør op med vores eget stockholmsyndrom,« siger Tobias Elwood, der dermed sammenligner sin chef med en gidseltager.

Regeringens modsvar har været at fremskynde en hel række lovforslag, der skal forsøde livet for briterne i en tid præget af økonomisk usikkerhed og krig. Disse nye lovforslag inkluderer støtte til kommuneskat og energiregningen for mange briter – men lovene er nok allermest udtryk for, præcist hvor presset premierminister Boris Johnson egentlig er.

Lækkede billeder af Boris Johnson med alkohol i hånden til fester, han har påstået, at han ikke kendte til, har ikke gjort livet lettere for den pressede premierminister. Vis mere Lækkede billeder af Boris Johnson med alkohol i hånden til fester, han har påstået, at han ikke kendte til, har ikke gjort livet lettere for den pressede premierminister.

Forude venter en mulig undersøgelse af, om Boris Johnson har løjet for eller vildledt parlamentet. Premierministeren har nemlig for rullende kameraer i parlamentet sagt, at han intet kendte til en af de fester i Downing Street under covid-nedlukningen, som han selv var med til.

Boris Johnson har som den første premierminister nogensinde modtaget en bøde af politiet for sin medvirken til én af disse fester. Men det vides, at han var med til mindst seks af de fester, der nærmest foregik hver uge i regeringsdomicilet, mens resten af Storbritannien var hermetisk lukket.

Det er kun sir Nicolas Brody, formanden for den såkaldte 1922-komité, som erklæringerne afgives til, der ved, hvor mange mistillidserklæringer, der faktisk er blevet afgivet. Britiske analytikere mener, at tallet ligger et sted i fyrrene. Når der er afgivet 54, fremtvinger det automatisk en afstemning i partiet. Taber Boris Johnson den, er han fortid.

Forargelsen i Storbritannien over partygate er mærkbar, også blandt mange konservative, der frygter, at regningen for Boris Johnsons vilde år ved magten vil blive betalt ikke bare af ham, men af partiet. Og at vejen tilbage til magten, hvis man først taber, den kan blive lang.

Boris Johnson forsøger at tegne en streg i sandet og komme videre med arbejdet, men partygate-skandalen forfølger ham. Foto: POOL Vis mere Boris Johnson forsøger at tegne en streg i sandet og komme videre med arbejdet, men partygate-skandalen forfølger ham. Foto: POOL

Det store hovedbrud, som mange konservative parlamentsmedlemmer står med lige nu, er, om der er et alternativ, som vil kunne vinde et valg. Man kan med rette sige meget om Boris Johnson, men en politisk superstar, det er han.

»Boris’ argumentation over for partiet er rimelig enkel: Han har aldrig tabt et valg. Som underdog vandt han to borgmestervalg i London, han vandt også Brexit-afstemningen mod al forventning, og han vandt parlamentsvalget i 2019. Vil partiet virkelig udskifte ham med en leder uden nogen tidligere sejre?« siger en tæt allieret af Boris Johnson til Financial Times.

Selvsamme, anonyme, kilde forudser, at Boris Johnson vil kæmpe til sidste blodsdråbe, hvis det kommer så langt.