Hårde coronarestriktioner, hvor millioner af Shanghais indbyggere er underlagt delvist udgangsforbud, har vakt sjælden, offentlig vrede.

Folk sidder indespærret i deres boliger, og fordi man skal blive hjemme, kan det være en hård kamp at skaffe mad.

Derfor er befolkningen efterhånden desperate efter fremgang i coronaudviklingen.

Og i weekenden begyndte indbyggere i Shanghai at ånde lettet op over nyheden om, at ingen tilfælde var blevet bekræftet uden for områder under afspærring.

Foto: HECTOR RETAMAL Vis mere Foto: HECTOR RETAMAL

Men lykken varede kort. For mandag lød det, at der var 58 nye coronatilfælde blandt folk, der fik lov til at bevæge sig mere frit rundt i området i byen. Det skriver Reuters.

Og det var en nedslående melding for mange.

Det skyldes Kinas 'zero-covid'-strategi, hvor strikse restriktioner bliver indført ved de første tegn på et smitteudbrud i en by, hvor kun sundhedspersonale og folk med særlige tilladelser må forlade deres hjem.

B.T. har tidligere skrevet om 30-årige Cathrine, der bor i millionbyen Shanghai og beskriver, at hverdagen langtfra er, som den plejer.

»Når en nabo testes positiv, så bliver isolationen nemlig forlænget med 14 dage for os alle,« fortalte hun.

Coronavirussen opstod først i den kinesiske by Wuhan i slutningen af ​​2019, og i to år formåede myndighederne at holde udbrud stort set under kontrol med nedlukninger og rejseforbud.

Kinas covid-politik er i stigende grad ude af trit med resten af ​​verden, hvor mange regeringer har lempet restriktionerne eller helt smidt dem ud i et forsøg på at 'leve med covid', selvom infektioner spreder sig.

Kina rapporterede 7.822 nye coronatilfælde søndag, og har siden virussen dukkede op haft 5.092 dødsfald.