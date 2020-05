Råvarehandlen på verdensplan vil falde med 26,9 procent fra første til andet kvartal på grund af corona-krisen.

Det mener FN's handelsorgan, UNCTAD. Det er den norske udgave af Børsen, der bringer historien.

I slutningen af 2019 viste handlen ellers tegn på forbedringer. Men så ramte krisen hårdere, end man havde frygtet.

Og det har betydet, at handlen faldt med tre procent i første kvartal sammenlignet med det foregående.

Mukhisa Kituyi. Foto: FABRICE COFFRINI

Nedgangen ser ud til at være meget større i det nuværende kvartal.

Generalsekretær i UNCTAD, Mukhisa Kituyi, er klar over, at hele verden er under pres.

»Myndigheder over hele verden er under pres for at træffe beslutninger, der markerer vejen frem efter covid-19. Beslutninger med varige konsekvenser. Disse beslutninger skulle være baseret på de bedst tilgængelige oplysninger,« siger han i en pressemeddelelse.

Råvareprisindekset hos UNCTAD faldt med hele 20,4 procent i marts. Prisen på mineraler, metaller og landbrugsråvarer faldt dog kun med fire procent sidste måned.

Steve MacFeely, der er statistikchef hos UNCTAD, fortæller, at de har oplevet et lignende fald før.

»Vi så lignende fald under den globale finanskrise i 2009, men faldet var ikke så stejlt som i 2020. På det tidspunkt voksede den globale handel hurtigt på linje med den globale økonomiske opsving,« siger han og fortsætter.

»I øjeblikket er det stadig usikkert, hvordan opsvinget vil se ud. Det vil afhænge af, hvor hurtigt forskellige landes økonomi vender sig til positiv vækst, og hvor hurtigt efterspørgslen vil stige igen.«

FN-agenturet siger, at deres syn på de første måneder af året er blevet værre siden 24. marts.