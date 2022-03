De omdiskuterede fester, der i de seneste år er blevet holdt i Downing Street, kommer til at udløse bødestraffe.

Det oplyser Metropolitan Police tirsdag ifølge flere britiske medier.

Festerne i regeringsbygningerne blev holdt på tidspunkter i 2020 og 2021, hvor resten af Storbritannien var under skrappe nedlukningsrestriktioner.

Premierminister Boris Johnson deltog selv i flere af de festlige komsammener, og han har derfor længe været under hård kritik, efter at omstændighederne efterhånden er kommet for dagens lys.

Britain's Prime Minister Boris Johnson speaks to the press ahead of an extraordinary NATO summit at NATO Headquarters in Brussels on March 24, 2022. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Britain's Prime Minister Boris Johnson speaks to the press ahead of an extraordinary NATO summit at NATO Headquarters in Brussels on March 24, 2022. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Ifølge Metropolitan Police vil i alt 20 personer få bøder for deres deltagelse ved festerne.

Det vil ikke blive offentliggjort, hvem der har fået bøderne – og det vil heller ikke blive offentliggjort, hvilke fester bøderne er relateret til for ikke indirekte at identificere modtagerne.

I alt er 12 enkeltstående fester bliver undersøgt. Heriblandt den famøse 'medbring din egen sprut'-fest i 20. maj 2020, hvor Boris Johnson siden har erkendt, at han deltog. Premierministeren har også siden beklaget.

»Jeg ønsker at undskylde. Der var ting, som vi simpelthen ikke gjorde rigtigt, og jeg må tage ansvaret,« lød det fra ham i januar i år.

Men selv om også en omfattende rapport fra embedsmanden Sue Gray rejste hård kritik af premierministeren og regeringen for festerne, har Boris Johnson altså formået at beholde jobbet.

Metropolitan Police siger tirsdag i en udtalelse, at sagen ikke er helt lukket, fordi der stadig er bevismateriale at gå igennem. Det betyder, at der kan komme flere bøder.