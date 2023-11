Det er kun en uge siden, at højreorienterede Geert Wilders blev en overraskende vinder af det hollandske valg – siden er det allerede blevet til flere slag i ansigtet.

For regeringsforhandlingerne er slet ikke gået efter hans hoved.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har parti efter parti sålede sagt nej til overhovedet at ville indgå i forhandlinger om et regeringssamarbejde med Geert Wilders' PVV-parti (37 sæder).

Han har selv givet udtryk for, at det vil være ønskeligt at lave en koalition med NSC (20 sæder), VVD (24 sæder) og BBB (7 sæder) – hvilket tilsammen vil give et flertal i parlamentet, hvor den magiske grænse er 76 sæder.

Kun det suverænt mindst parti, BBB, vil gerne være med.

De øvrige vil altså ikke engang mødes med 'den hollandske Trump', hvilket ellers skulles sparkes i gang i denne uge.

NSC-leder Pieter Omtzig har endda sagt, at han »på ingen måde« kan se sig selv samarbejde med PVV, med mindre der bliver ryddet op i det mere ekstreme indhold i partiets manifest.

»NSC ser derfor ingen grundlag for at påbegynde samtaler med PVV om hverken en flertals- eller mindretalsregering,« siger Pieter Omtzig.

Dilan Yesilgöz siger nej til Geert Wilders. Foto: Koen Van Weel/EPA/Ritzau Scanpix

Den nye VVD-leder Dilan Yesilgöz, der har afløst den afgående premierminister Mark Rutte, har slået fast, at partiet ikke vil indgå i en regering med Geert Wilders.

Han har som følge af de udmeldinger selv sagt, at der derfor kan blive tale om at sammensætte en mindretalsregering.

Men de strandede forhandlinger er kun seneste nederlag til den overraskende valgvinder.

For allerede mandag måtte den undersøgelsesleder, han som leder af det største parti tradition havde udnævnt i fredags, trække sig.

Gom van Strien fik en kort karriere som undersøgelsesleder. Foto: Sem Van Der Wal/EPA/Ritzau Scanpix

I løbet af weekenden dukkede i medierne anklager om bedrageri og bestikkelse op mod netop den nyudnævnte Gom van Strien.

Han erklærede sig uskyldig, men trak sig øjeblikkeligt – og personificerede dermed Geert Wilders første hurtige og markante tilbagefald efter valgsejren.

»Jeg tror på hans uskyld, når han siger det. Men det er ikke en mulighed, at han skal stå for hele undersøgelsesprocessen, hvis han samtidig skal reagere på og udfordre den offentlige opmærksomhed,« sagde Geert Wilders i den forbindelse.

I stedet gik jobbet tirsdag til Ronald Plasterk, og han kan have noget af en opgave foran sig.

Ved det seneste valg i Holland tog det således 299 dage, inden en ny regering var på plads.

Geert Wilders' PVV-parti blev det største parti ved valget i sidste uge, men med kun 24 procent af stemmerne.