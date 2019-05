EU-landene vil mødes hurtigt efter valget til EU-Parlamentet for at tage styringen i processen.

Blot to dage efter valget til Europa-Parlamentet mødes EU's stats- og regeringschefer 28. maj til en middag i Bruxelles for at diskutere kandidater til flere snart ledige topposter i EU.

Det bekræfter EU-præsident Donald Tusk på et pressemøde efter et topmøde i den rumænske by Sibiu, hvor medlemslandene har taget en første og kort drøftelse af processen for nomineringer.

Tusk ønsker en hurtig afklaring. Han siger, at målet er, at afslutte processen i juni.

- Hvis det viser sig svært at finde konsensus, så vil jeg ikke holde mig tilbage med at lade beslutningen afhænge af en afstemning i juni, siger Tusk.

EU-præsidenten understreger dette, da nogle lande har lagt op til, at der bør være enstemmighed. Dermed kan de udøve en "vetoret", som EU-præsidenten - og mange medlemslande - ikke ønsker.

Målet med et hurtigt topmøde er ifølge en diplomat at tage styringen i processen, så Europa-Parlamentet endnu ikke har fundet sine ben efter valget.

Torsdagens topmøde i Sibiu handlede ifølge diplomater alene om processen. Altså en helt kort drøftelse af, hvordan topposterne besættes - ikke af hvem.

Af traktaten fremgår, at stats- og regeringscheferne skal nominere en kandidat under "hensyntagen til resultatet" af europaparlamentsvalget. Denne skal efterfølgende godkendes ved afstemning i parlamentet.

I EU-Parlamentet mener de store grupper imidlertid, at posterne skal besættes gennem et spidskandidatsystem. Hver politisk gruppe har valgt en kandidat, og den vindende gruppes kandidat bør nomineres, mener de.

Men EU-landene sagde sidste år nej. De vil ikke lade sig binde af en sådan "automatisme". De insisterer på retten til at kunne pege på en kandidat, som ikke har været spidskandidat.

Det samme siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter mødet. Den liberale EU-parlamentsgruppe, Alde, som Venstre er med i, har i protest mod systemet præsenteret et helt panel af kandidater.

/ritzau/