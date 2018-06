Den muslimske profets navn er det mest populære drengenavn til spædbørn i England og Wales og flere europæiske storbyer, og navnet går især frem i Tyskland og Sverige

I århundreder har kristne navne som John, Christian og Thomas været blandt de mest populære til drenge i Nordeuropa, men de får i stigende grad konkurrence fra navnet på islams grundlægger. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Muhammed er således det mest populære drengenavn blandt nyfødte i England og Wales og det næstmest populære i Belgien – kun overgået af det bibelske Lukas. Nye tal viser desuden, at Muhammed topper listen i Belgiens hovedstad, Bruxelles, Norges hovedstad, Oslo, og den svenske by Malmö. Selvom navnet stadig befinder sig et stykke nede på listen, vokser dets popularitet i Tyskland og de skandinaviske lande. Hos tyskerne er det gået fra en 41. plads i 2015 til en 26. plads i 2016, i Sverige fra en 35. plads i 2016 til en 21. plads i 2017, og i Norge fra en 30. plads i 2016 til en 24. plads i 2017.

Når muslimer føler, at deres tro og identitet bliver udfordret i offentligheden, er de mere tilbøjelige til at markere, hvor de hører til, vurderer islamforsker og adjunkt ved Københavns Universitet Niels Valdemar Vinding.

»Henvisningen til profeten er en måde at bekende og identificere sig som muslim på. Det samme sker blandt danskere såvel som blandt Mellemøstens kristne, som giver deres børn tydeligt kristne navne,« siger han til Kristeligt Dagblad.

Også i Hollands fire største byer Amsterdam, Rotterdam, Haag og Utrecht er navnet det populæreste ifølge tidligere opgørelser.

Lidt mere beskeden er navnets fremgang blandt nyfødte i Danmark, hvor det er gået fra 40. pladsen i 2015 til 31. pladsen i første halvår af 2017.

»Mit kvalificerede gæt med hensyn til, hvorfor navnet er mindre populært i Danmark end i Norge, Sverige og Tyskland, er ligetil: Ordet Muhammed er blevet koblet til Muhammed-krisen, og det sætter lidt skår i navnet,« siger Niels Valdemar Vinding.

De senere års flygtningetilstrømning spiller åbenlyst en rolle i Tyskland og Sverige, men også i Danmark og Norge, som har modtaget flygtninge fra især Syrien.