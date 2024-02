De har hidtil blot været kendt som 'pige x' og 'dreng y'.

Fredag har offentligheden for første fået deres navne at vide, men Peter Spooner kalder dem noget helt andet.

»De er onde på grund af det, de har gjort, og jeg tror ikke, at de nogensinde vil ændre sig. De vil altid være monstre,« siger han til Sky News.

For Scarlett Jenkinson og Eddie Ratcliffe er blevet kendt skyldige i drabet på hans datter, Brianna Ghey.

Og fredag løftede en dommer så navneforbuddet over dem, efter at de har været anonyme i hele retssagen. Også da dommen faldt kort før jul sidste år.

Den juridiske ekspert Joshua Rozenberg vurderer over for Sky News, at der er sat navne på de to gerningsmænd, fordi de næste år fylder 18 år – og så vil navneforbuddet alligevel blive ophævet.

I dag er Scarlett Jenkinson og Eddie Ratcliffe begge 16 år.

De var kun 15 år, da de i februar sidste år slog den transkønnede Brianna Ghey ihjel.

Hun blev fundet i en park i landsbyen Culcheth mellem Liverpool og Manchester med 28 knivstik. I hovedet, halsen og ryggen.

Forinden havde Scarlett Jenkinson gjort sig gode venner med Brianna Ghey at være blevet overflyttet til hendes skole bare ti uger tidligere.

Og hun havde overtalt hende til at dukke op i parken den pågældende dag.

Alt sammen var dog et led i en større plan om at slå hende ihjel, som retten konkluderede i forbindelse med retssagen.

»Brianna fortjente ikke denne skæbne. Hun blev et offer, fordi hun var anderledes og forrådt af en, hun troede var en ven,« som efterforskningsleder Nige Parr tidligere har udtalt.

Både Scarlett Jenkinson og Eddie Ratcliffe blev arresteret den efterfølgende dag.

De forklarede hver for sig i retten, at det var den anden, der havde ført kniven, mens de selv stod med ryggen til. Begge blev altså dømt.

Navneforbuddet er fredag blevet ophævet i forbindelse med strafudmålingen, der falder senere på dagen.

Brianna Gheys far fortæller, at han har ændret mening i forhold til at få sat navne på gerningsmændene.

»Først synes jeg, at deres navne skulle frem. Hvorfor skulle de beskyttes? Folk burde få at vide, hvem de er. Men nu mener, at jeg, at deres navne for altid vil være knyttet til Briannas,« siger Peter Spooner:

»Og jeg synes, at de bare burde glemmes, blive låst inde og aldrig blive talt om igen. De er ingenting.«