»Jeg har ikke kunnet se ham i fem dage, de nægter at udlevere hans lig til mig, og de siger ikke engang, hvor han er.«

Sådan siger Lyudmila Navalny, der er mor til den afdøde russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalny.

Det skriver BBC.

Ude foran det arktiske fængsel, hvor Aleksej Navalny afsonede en 19 år lang straf, og hvor han døde, kom hun med en klar besked til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

»Jeg spørger dig, Vladimir Putin – det hele afhænger kun af dig. Lad mig se min søn. Jeg kræver, at Aleksejs lig bliver frigivet med det samme, så jeg kan give ham en anstændig begravelse.«

Familien har fået af vide, at der går to uger, før liget kan frigives, fordi det – ifølge Navalnys talspersoner – skal gennem en 'kemisk analyse'.

De russiske myndigheder har heller ikke bekræftet, hvor liget befinder sig.

Også Yulia Navalny, Aleksej Navalnys kone, kræver at liget frigives.

»Giv os Aleksejs lig, og lad os begrave ham med værdighed. Lad være med at stå i vejen for, at folk kan tage afsked med ham,« siger hun på X.

Nyheden om oppositionspolitikerens død kom fredag. De russiske myndigheder siger, at det skete pludseligt, men Navalnys stab er ikke i tvivl om, at han er blevet slået ihjel.

»Aleksej Navalnyj blev myrdet. Hans død fandt sted 16. februar klokken 14.17 lokal tid ifølge den officielle besked til Aleksejs mor,« skrev talskvinden Kira Jarmysj på X.