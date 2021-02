Ved en tumultarisk retshøring i Moskva tirsdag betvivlede den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj myndighedernes påstand om, at han burde have kontaktet dem med information om, hvor han har været henne de seneste måneder.

»Hvorfor sidder I her og lader, som om I ikke ved, hvor jeg var. Jeg var i koma og efterfølgende på intensiv og så i rehabilitering. I havde mine kontaktoplysninger, I vidste, hvor jeg var. Det gjorde hele verden,« sagde Navalny i retten.

Han har siddet fængslet i 14 dage siden sin hjemkomst til Rusland, og tirsdag aften blev han idømt 3,5 års fængsel af en dommer i Moskva.

Det kræver mod at gå lige i løvens gab, som den russiske oppositionsleder gjorde, da han 17. januar frivilligt tog et fly hjem til Rusland fra Berlin, hvor han havde opholdt sig i fem måneder, siden han blev forgiftet med nervegiften Novichok og kun lige akkurat slap med livet i behold.

Det kan virke nærmest absurd igen at udsætte sig for fængsling og overgreb fra de selvsamme myndigheder, der så brændende ønskede ham død, at de med stor sandsynlighed stod bag forgiftningen af ham. Men netop modet til ene mand at stå op mod overmagten er nu hans virkelige styrke.

Flyveturen fra Berlin var omhyggeligt planlagt, så flyet foruden Navalnyj og hans kone, Yulia Navalnaya, var fuld af internationale journalister, der siden overværede hans arrestation.

Undertegnede befandt sig i Washington, da Navalnyj landede i Moskva, og det var den eneste internationale nyhed, der afbrød optakten til Joe Bidens indsættelse.

»Dette er en ægte frihedshelt,« udbrød CNN-studevært Wolf Blitzer, og de medvirkende i studiet gav ham ret.

Navalnyjs efterfølgende offentliggørelse af en video, der ifølge ham selv viser Vladimir Putins luksuspalads ved Sortehavet, skabte mindst lige så stor international bevågenhed. 110 millioner har nu set videoen lagt op på Navalnyjs Facebook-side.

Der har været løbende demonstrationer hver weekend over hele Rusland med tusindvis af anholdelser, og også tirsdagens høring i Moskva gav anledning til stort, folkeligt fremmøde.

Navalnyjs vovede politiske operation er lykkedes. Han har med livet og egen frihed som indsats gjort sig til global frihedshelt.

Det er en strategi, som før i historien har kunnet fremkalde enorme omvæltninger. Mahatma Gandhi brugte en lignende strategi om bevidst at opsøge konfrontationer og arrestationer både i Sydafrika og senere i Indien, da det lykkedes ham – kun bevæbnet med et lændeklæde og en træstav – at sætte det britiske imperium skakmat.

Nelson Mandelas vovemod over for det brutale sydafrikanske styre og hans vilje til at ofre egen frihed for det sorte Afrikas sag blev afgørende, da han blev den centrale figur i apartheidstyrets fald.

Og måske allervigtigst: Lenins tilbagevenden til Rusland i 1917 efter 17 år i eksil i Europa. Det var ved den anledning, at Lenin sagde: »Folket har brug for brød, folket har brug for land, men regeringen giver jer krig og hungersnød, intet brød.«

Lenins tilbagevenden blev afgørende for den dengang igangværende revolution, og det ved Navalnyj naturligvis godt. Ved sin ankomst lagde Navalnyj et klip op på de sociale medier, hvor hans kone citerer en populær russisk film:

»'Giv os noget vodka, knægt. Vi flyver hjem',« sagde hun på russisk, og Navalnyj svarede konsekvent på russisk, da den internationale presse efterfølgende spurgte ham, hvad han ville opnå med rejsen tilbage til fængsel i Rusland.

Formålet med rejsen er klart. Aleksej Navalnyj prøver med livet som indsats at vinde det eneste, Vladimir Putin ikke kan kontrollere, nemlig folkestemningen. Det er kampen om russernes hjerte, som nu på dramatisk vis udspilles i Moskva.

Vladimir Putin ved udmærket godt, at han for første gang i sine 20 år ved magten reelt er virkelig presset. Meningsmålinger viser, at hans popularitet er hastigt dalende, og han skal træde forsigtigt for ikke at gøre Navalnyj til martyr.

Putin-styret går målrettet efter at give Navalnyj en årelang fængselsstraf. Høringen tirsdag handlede om, hvorvidt Navalnyj ved at tage til Tyskland gjorde sig skyldig i en overtrædelse af en betinget dom, han har hængende over hovedet.

Putins håb er, at hvis man får Navalnyj gemt væk i en fængselscelle, så vil interessen for ham med tiden blegne. Historien peger dog på, at det modsatte også kan gælde. Kampen om Ruslands fremtid er kun lige gået i gang.