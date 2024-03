Russiske oppositionsgrupper tror på, at de kan svække og afsløre Putin-regimet under valgkamp.

Aleksej Navalnyjs stab har forberedt sig grundigt på den kommende valgkamp op til det russiske præsidentvalg 15. til 17. marts med en 100 dage lang valgkampagne, der først og fremmest præges af afsløringer om det, der betyder mest for russerne: Krigen i Ukraine og landets økonomiske problemer.

Det er uklart, hvordan kampagnen nu vil blive berørt af de russiske mediers meldinger om Navalnyjs død.

Navalnyjs hold har ikke forestillet sig, at de kunne besejre Putin, som stiller op til endnu seks år som præsident. Men de tror på, at de kan blotlægge den russiske leders svagheder og sårbarhed mere og mere.

Navalnyj var den eneste, som kunne betegnes som en seriøs modkandidat til Putin. Han var bragt af vejen i fængslet og er nu død, og Kreml kontrollerer alle statslige medier fuldstændigt.

- Selvfølgelig er det umuligt at spå Putin om ved et sådant valg, siger Navalnyjs assistent Leonid Volkov til Reuters.

- Men formålet med vores kampagne er at få forandret den politiske dagsorden i Rusland, pointerer han.

Han siger, at folk under en valgkamp har fokus på politik og venter løfter fra politikerne og bud på løsninger.

- Derfor bliver det sværere at undgå vanskelige emner. Putin er sårbar, fordi han ikke har svar på de spørgsmål, som virkelig optager folk. Det er spørgsmålet om, hvordan krigen i Ukraine kan afsluttes og soldater kan bringes hjem - og det er spørgsmål om ekstreme leveforhold, fattigdom, korruption og lån i udlandet.

Ifølge Kreml støtter 80 procent af vælgerne Putin.

Oppositionen har tidligere forsøgt at danne en samlet front med Navalnyj og andre markante oppositionsfigurer som den tidligere oliemagnat Mikhail Khodorkovskij og den tidligere skakverdensmester Garri Kasparov.

Volkov afviser, at der er splittelse. Han siger, at meningsmålinger viser, at mange er imod Putin, og at oppositionen appellerer til samme publikum eller valggrupper. Men han fastslår, at det er meget vanskeligt at mobilisere folk i et land, hvor over 20.000 er blevet tilbageholdt af politiet for at demonstrere mod krigen i Ukraine.

/ritzau/Reuters