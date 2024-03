Moren til den russiske politiker Aleksej Navalnyj vil ikke høre på kondolencer efter melding om hans død.

Aleksej Navalnyj var ved godt mod og helbred, da hans mor så ham i fængslet mandag.

Det skriver den russiske avis Novaja Gazeta.

Få dage senere har russiske fængselsmyndigheder fredag meldt ud, at den russiske oppositionspolitiker er død i den straffekoloni, hvor han sad fængslet.

Navalnyjs mor siger til Novaja Gazeta, at hendes søn var glad og rask, da hun sidst så ham.

- Jeg vil ikke høre på kondolencer. Vi så ham i fængslet den 12. februar. Han var i live, rask og glad, siger hun til avisen.

Dødsfaldet er ikke blevet bekræftet af hverken Navalnyjs familie eller hans stab af advokater og hjælpere.

Ifølge de russiske myndigheder døde den 47-årige politiker, efter at han var blevet syg på en gårdtur.

Han mistede bevidstheden og døde kort efter, hedder det.

Dagen forinden havde han det tilsyneladende fint. Her deltog han via videolink i et retsmøde.

Navalnyj var i godt humør og kom med vittige bemærkninger blandt andet henvendt til dommeren.

- Jeg sender dig mit personlige kontonummer, så du kan bruge din enorme løn som føderal dommer til at lune min personlige konto, for jeg er ved at løbe tør for penge, sagde han blandt andet.

Ifølge det russiske medie SOTA handlede retsmødet om en uenighed mellem Aleksej Navalnyj og en fængselsbetjent, som ville konfiskere en pen fra Navalnyj.

Senere torsdag skrev politikeren på det sociale medie X, at det var blevet besluttet, at han skulle isolationsfængsles i 15 dage.

Ifølge ham selv var det allerede sket tre gange tidligere i en periode på mindre en to måneder.

