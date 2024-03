Navalnyjs mor og advokat siger, at Navalnyjs lig ikke er i lighus nær fængselskoloni.

Aleksej Navalnyjs mor, Ljudmila Navalnaja, rejste lørdag op til området i Sibirien, hvor straffekolonien IK-3 ligger. Det var her, Putin-kritikeren blev meldt død fredag.

Det skriver avisen Novaya Gazeta.

Ljudmila Navalnaja rejste mod straffekolonien samtidig med Aleksej Navalnyjs advokat.

Navalnyjs mor har tidligere sagt, at sønnen var ved godt mod og helbred, da hun besøgte ham i straffekolonien mandag.

- Jeg vil ikke høre på kondolencer. Vi så ham i straffekolonien 12. februar. Han var i live, rask og glad, sagde hun til Novaya Gazeta.

- Advokaten Ivan Zjdanov er tidligt lørdag på vej til fængslet, siger en talskvinde for Navalnyjs stab, Kira Jarmysj.

Hun bekræfter, at Navalnyj, 47 år, er død. Hun henviser til, at Navalnyjs mor har modtaget et officielt dokument eller en dødsattest.

- Aleksej Navalnyj blev myrdet. Han døde 16. februar klokken 14.17 lokal tid ifølge den officielle besked til Aleksejs mor, skriver Kira Jarmysj på X.

Ifølge Kira Jarmysj har en medarbejder fra den straffekoloni, hvor Navalnyj sad, oplyst, at hans lig befinder sig i byen Salekhard i det nordlige Rusland.

En ansat i det eneste lighus i Salekhard siger dog, at det ikke har modtaget Putin-kritikerens lig.

Navlanyjs mor og advokaten besøgte lighuset lørdag og bekræfter ligeledes, at liget ikke er der.

Fængselsmyndighederne meddelte fredag, at Navalnyj var død. Han skulle være blevet syg og faldet bevidstløs om efter en gårdtur. Trods førstehjælp og forsøg på genoplivning, døde han.

Navalnyj var blevet sendt til straffekolonien "Polarulven" i Sibirien i december 2023.

En række af verdens ledere har peget på Kreml og sagt, at den russiske leder bærer skylden for Navalnyjs død.

I Ruslands statslige medier, der sjældent beretter noget om oppositionspolitikere, har der været meget lidt dækning af Navalnyjs død. Det skriver BBC.

Myndighederne i Moskva advarer offentligheden mod at deltage i protester.

Videoer på sociale medier viser snesevis af russere lægge blomster og kranse ved monumenter for ofre for politisk undertrykkelse i forskellige byer.

Navalnyj, som især førte kampagne mod korruption og magtmisbrug i Rusland, var den eneste, som kunne betegnes som en seriøs modkandidat til Putin.

/ritzau/Reuters