Navalnyjs mor kræver at blive behandlet i henhold til loven i forbindelse med begravelse af hendes søn.

Moren til den afdøde russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, Ljudmila, har fået et ultimatum af de russiske myndigheder om sin søns begravelse.

Det siger en talskvinde for Navalnyj ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Enten skulle hun inden for tre timer acceptere en hemmelig begravelse af sin søn uden et offentligt farvel - eller også vil han blive begravet i straffekolonien, hvor han var indsat.

69-årige Ljudmila har afvist ultimatummet og krævet at blive behandlet i henhold til loven.

Torsdag lød det, at Ljudmila sent onsdag aften havde fået lov til at se sin søn efter i flere dage forgæves at have forsøgt at få adgang til hans lig.

De russiske myndigheder har siden Navalnyjs død afvist at udlevere liget til Ljudmila og resten af Navalnyj-familien. Det blev understreget endnu en gang, da den 69-årige mor fik lov at se sin søn onsdag.

USA's præsident, Joe Biden, havde torsdag et privat møde med Aleksej Navalnyjs enke, Julija Navalnaja, og datter i San Francisco.

Det Hvide Hus har udtrykt opbakning til Navalnyjs mor i hendes kamp for at få den russiske oppositionspolitikers lig udleveret.

De russiske fængselsmyndigheder oplyste fredag, at Navalnyj var afgået ved døden i straffekolonien IK-3 i Sibirien.

Her afsonede Navalnyj, som var den mest fremtrædende russiske oppositionspolitiker, en årelang fængselsstraf.

Navalnayjs mor og advokat har trodset de barske vejrforhold og 30 minusgrader i det nordlige Rusland og rejst til den straffekoloni, hvor Navalnyj døde fredag, for at se ham og få ham udleveret.

Onsdag fik Ljudmila vist en retsmedicinsk rapport af russiske efterforskere, som siger, at han er død af naturlige årsager, lød det fra Navalnyjs talskvinde.

Julija Navalnaja har svoret, at hun vil fortsætte sin mands modstand mod Ruslands præsident, Vladimir Putin.

/ritzau/Reuters