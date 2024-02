Den afdøde oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs mor og advokater er blevet afvist ved kapellet i den russiske by Salekhard.

Sådan skriver hans talskvinde, Kira Yarmysh, på det sociale medie X.

»En af advokaterne blev bogstaveligt talt skubbet ud,« lyder det.

Selvom det efterhånden er snart tre dage siden, at meddelelsen om Aleksej Navalnyjs død kom i fredags, er der stadig stor mystik om omstændighederne.

Straffekolonien hvor oppositionspolitikeren sad frem til sin død. Foto: Anatoly Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix

Eksempelvis vides det faktisk ikke, om hans lig overhovedet befinder sig i det kapel, hvor moren tidligt mandag morgen ankom.

»Da de ansatte blev spurgt, om Aleksejs lig var der, svarede de ikke,« som Kira Yarmysh skriver på X.

Således er det henover weekenden kommet frem, at de russiske myndigheder har nægtet at udlevere liget med henvisning til et behov for yderligere undersøgelser.

Men uden oplysninger om, hvad der er sket med Aleksej Navalnyj efter dødsfaldet.

Lyudmila Navalnaya, Aleksej Navalnyjs mor, sammen med en advokat. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Ligeledes er der heller ikke kommet en præcis angivelse af dødsårsagen fra de russiske myndigheder.

Heller ikke mandag morgen.

»Undersøgelseskomiteen har informeret moren og advokaterne om, at undersøgelsen af Navalnyjs død er blevet forlænget,« skriver talskvinden Kira Yarmysh også på X mandag morgen:

»De har ikke sagt, hvor lang tid det vil tage. Dødsårsagen er stadig 'ukendt'. De lyver, men prøver at købe sig tid, og de forsøger ikke engang at skjule det.«

Dødsfaldet er blevet markeret mange steder i verden. Foto: Milan Kammermayer/AFP/Ritzau Scanpix

Efter meldingen om dødsfaldet har mange internationale iagttagere ment, at det russiske styre står bag Aleksej Navalnyjs død.

Således har eksempelvis den amerikanske præsident, Joe Biden, været meget direkte:

»Tag ikke fejl, Putin er ansvarlig for Navalnyjs død,« har han sagt.

Ambulancereddere har i weekenden til mediet Novaja Gazeta fortalt, at hans lig skulle være blevet kørt fra det fængsel, hvor han døde, til et lighus på et hospital i Salekhard.

Aleksej Navalnyj med hustruen Yulia. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Her skulle de have set blå mærker på hans krop, har det lydt.

Officielt har fængselsmyndigheden meldt ud, at Aleksej Navalnyj faldt om i forbindelse med en gåtur, hvor det ikke lykkedes at genoplive ham.

Det skete fredag kl. 14.17 lokal tid i den sibiriske by.

Bare to minutter efter dødsfaldet blev det meddelt på fængselsmyndighedens hjemmeside, at oppositionspolitikeren var død.

Aleksej Navalnyj blev 47 år.