Aleksej Navalnyj døde fredag, men liget tilbageholdes. Ifølge talsperson skal der ske "kemisk undersøgelse".

Liget af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs lig skal undersøges de kommende fjorten dage.

Det skriver hans talskvinde Kira Jarmysj på det sociale medie X.

Mandag morgen fortalte russiske efterforskere Navalnyjs mor og advokater, at årsagen til hans død endnu ikke er fastlagt, og at undersøgelsen af dødsårsagen forlænges.

Mandag eftermiddag lyder det fra Kira Jarmysj, at der skal udføres "en form for kemisk undersøgelse" af liget.

- Jeg siger det igen: Navalnyjs lig bliver gemt for at skjule spor af drab. 14 dages "kemisk undersøgelse" er en åbenlys løgn og hån, skriver Jarmysj.

Navalnyjs enke, Julia Navalnaja, har beskyldt præsident Vladimir Putin for at have dræbt Navalnyj, som var den mest fremtrædende russiske oppositionspolitiker.

De russiske fængselsmyndigheder oplyste fredag, at Navalnyj var afgået ved døden i straffekolonien IK-3 i Sibirien. Her afsonede oppositionspolitikeren en årelang fængselsstraf.

Siden fik hans familie og stab at vide, at Navalnyjs lig var blevet flyttet til et lighus i den nærliggende by Salekhard.

Navalnyjs 69-årige mor, Ljudmila, rejste derfor sammen med Navalnyjs advokater til området lørdag.

Først ankom de til straffekolonien, hvor personalet fortalte, at hans lig var bragt til et kapel i Salekhard.

Men kapellet var lukket, da moren og advokaterne nåede frem.

/ritzau/