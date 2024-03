Aleksej Navalnyjs hustru udtaler sig om nyheden om sin mands død under sikkerhedskonference i München.

Er det sandt, at den fremtrædende russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er død, sådan som de russiske myndigheder hævder?

Tvivlen bliver luftet fredag eftermiddag af Navalnyjs hustru, Yulia Navalnaya.

Under den internationale sikkerhedskonference i den tyske storby München kommenterer hun for første gang offentligt nyheden om, at hendes mand skal være død under sit ophold i en russisk straffekoloni.

- Jeg ved ikke, om vi kan tro på de frygtelige nyheder, som vi har hørt, siger Yulia Navalnaya.

Yulia Navalnaya siger videre, at hvis det er sandt, at hendes mand er død, skal Ruslands præsident, Vladimir Putin og "hans venner" vide, at de ikke slipper ustraffet fra, at Navalnyj døde i det russiske styres varetægt.

Oplysningen om dødsfaldet kommer alene fra de russiske myndigheder.

Dødsfaldet er således ikke blevet bekræftet af hverken Navalnyjs familie eller hans stab af advokater og hjælpere.

Ifølge myndighederne i Rusland døde den 47-årige oppositionspolitiker, efter at han var blevet syg på en gårdtur.

Han mistede bevidstheden og døde angiveligt kort efter.

Navalnyj afsonede en fængselsstraf på 19 år og blev i december flyttet til en straffekoloni i det nordligste Rusland.

Oppositionspolitikerens hustru har ifølge det amerikanske udenrigsministerium mødtes med USA's udenrigsminister, Antony Blinken, fredag i München.

Her sagde Blinken til Yulia Navalnaya, at Rusland er skyld i hans død.

/ritzau/Reuters