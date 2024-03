Ifølge avisen Novaja Gazeta skal ambulancefolk have sagt, at de så blå mærker efter slag på Navalnyjs lig.

Pårørende til den afdøde Aleksej Navalnyj har endnu ikke set hans lig, og der hersker tvivl om, hvor det tilbageholdes.

De russiske myndigheder nægter ifølge uafhængige medier at udlevere liget til familien med henvisning til behov for yderligere undersøgelser.

Ifølge avisen Novaja Gazeta skal ambulancefolk have sagt, at de så blå mærker efter slag på Navalnyjs lig. Det skriver dpa.

Den uafhængige russisksprogede avis, der udgives fra Letland, skriver, at Navalnyjs lig er på et distriktshospital i den nordlige sibiriske by Salekhard, som ligger på Polarcirklen.

- Der var ikke foretaget en obduktion på dissidenten frem til lørdag, skriver Novaja Gazeta, som er kritisk over for Putin-regimet i Kreml.

Navalnys uventede død i en alder af 47 år i straffekolonien - hvor han ifølge menneskerettighedsgrupper og vestlige iagttagere var indsat efter skueprocesser, som skulle sætte en stoppe for hans kritik af korruption og magtmisbrug i Moskva - har vakt international harme.

Novaya Gazetas kilde er en anonym ambulancefører, som af en kollega har fået at vide, at der var blå mærker på Navalnyjs lig.

Den døde oppositionspolitikers lig opbevares angiveligt på et hospital omkring 50 kilometer nord for Salekhard.

Ifølge de officielle russiske oplysninger faldt Navalnyj om efter at have løbet og motioneret på en gårdtur i ekstrem kulde. Forsøg på at genoplive lykkedes ikke.

Menneskerettighedsaktivister har kaldt hans død for et drab, og den russiske ledelse er blevet fordømt af en række af verdens politiske ledere - deriblandt af USA's præsident, Joe Biden.

Navalnyjs 69-årige mor, Ljudmila, har sammen med hans advokat trodset de barske vejrforhold og 30 minusgrader i det nordlige Rusland og er rejst til den straffekoloni, hvor hendes søn døde fredag.

Navalnyjs hustru, Julia, lagde søndag et foto ud på Instagram, der viser hende sammen med Navalnyj, da de sammen overværer en koncert. Hen over fotoet er der skrevet "Jeg elsker dig".

/ritzau/dpa