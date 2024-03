Julia Navalnaja opfordrer sin mands støtter til at bekæmpe det russiske styre med endnu mere vrede end før.

Selv om Aleksej Navalnyj er død, er hans politiske projekt ikke slut.

Det vil til gengæld blive videreført af hans enke, Julia Navalnaja, lover hun i en videotale mandag ifølge Reuters.

- Jeg vil leve i et frit Rusland, jeg vil opbygge et frit Rusland.

- Jeg vil fortsætte Aleksej Navalnyjs arbejde, siger Julia Navalnaja.

Hun beskylder samtidig præsident Vladimir Putin for at have dræbt Navalnyj, som var den mest fremtrædende russiske oppositionspolitiker.

- Vladimir Putin dræbte min mand, siger Navalnaja og beskylder de russiske myndigheder for at skjule Navalnyjs lig.

Hun opfordrer Navalnyjs støtter til at fortsætte deres kamp mod det eksisterende russiske styre med endnu mere vrede end tidligere.

Meldingen om Aleksej Navalnyjs død kom fredag, men efter tre dage har hans familie eller advokater endnu ikke set eller fået udleveret hans lig.

Hans enke mener, at det skyldes, at Navalnyj er blevet forgiftet med nervegiften novitjok, og at myndighederne vil have stoffet til at forsvinde fra kroppen, før liget bliver udleveret.

