Kun få minutter efter, at Aleksej Navalnyjs kiste fredag eftermiddag blev sænket i jorden, kom reaktionen fra hans enke, Julija Navalnaja.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal leve uden dig, men jeg vil prøve at gøre dig deroppe glad for mig og stolt af mig,« lyder det i et følsomt opslag på X (se det nederst i artiklen):

»Jeg ved ikke, om jeg kan klare det eller ej, men jeg vil prøve.«

Det er uvist, hvor Julija Navalnaja egentlig befinder sig. Men hun er sandsynligvis uden for Ruslands grænser efter senest at have holdt tale i EU-Parlamentet i Bruxelles.

Aleksej Navalnyjs kiste bæres ud af kirken. Foto: Alexander Nemenov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Aleksej Navalnyjs kiste bæres ud af kirken. Foto: Alexander Nemenov/AFP/Ritzau Scanpix

På forhånd havde der været spekuleret i, om hun fredag ville dukke op til mindeceremonien og begravelsen i Moskva. Se B.T.s liveblog om fredagens hændelser her



Men her blev hun ikke set, hverken i kirken eller på kirkegården, hvor Aleksej Navalnyjs forældre var til stede.

Men på X har hun altså nu reageret på den følsomme dag, hvor hendes mand blev bisat i Moskva.

»Tak for 26 års absolut lykke. Ja, selv i løbet af de sidste tre år,« skriver hun med henvisning til Aleksej Navalnyjs afsluttende ophold i fængsel frem til det pludselige dødsfald for 14 dage siden:

Meget politi, og mange mennesker i gaderne i Moskva. Foto: Alexander Nemenov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Meget politi, og mange mennesker i gaderne i Moskva. Foto: Alexander Nemenov/AFP/Ritzau Scanpix

»For kærlighed, for altid at støtte mig, for at få mig til at grine selv fra fængslet, for det faktum, at du altid tænkte på mig.«

På X har Julija Navalnaja også lagt en videohyldest op til sin afdøde mand.

Den begynder med den rørende scene fra et af retsmøderne mod Aleksej Navalnyj, hvor han tegner et hjerte på en rude til hustruen.

»Vi mødes helt sikkert en dag. Jeg har så mange ufortalte historier til dig, og jeg har så mange sange gemt til dig på min telefon: Dumme og sjove – og for at være ærlig – frygtelige sange, men de handler om os, og jeg kunne virkelig godt tænke mig, at du kunne høre dem,« skriver hun på X:

»Og jeg ville virkelig gerne se dig lytte til dem, grine og så kramme mig.«

Hun slutter sig opslag af med et: »Elsker dig for evigt. Hvil i fred.«