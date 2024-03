Julija Navalnaja kalder Ruslands præsident for et "forbandet uhyre" i tale til EU-Parlamentet.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj blev udsat for tortur gennem tre år på præsident Vladimir Putins ordre.

Det hævder hans enke, Julija Navalnaja, under en tale til EU-Parlamentet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hun siger samtidig, at Putin er et uhyre.

- I har ikke med en politiker at gøre, men et forbandet uhyre, siger Julija Navalnaja til parlamentet ifølge Reuters.

Tidligere onsdag fortalte en af Navalnyjs talspersoner, at Navalnyj bliver begravet fredag 1. marts.

Under sin tale siger Navalnaja, at det er uvist, om begravelsen, der finder sted i Moskva, kommer til at forløbe fredeligt.

- Jeg er ikke sikker på, om det bliver fredeligt, eller om politiet vil anholde dem, der kommer for at sige farvel til min mand, siger hun.

Aleksej Navalnyj var i flere år i de russiske fængselsmyndigheders varetægt, inden han døde. Han afsonede mindst 30 års fængsel. Den sidste måned befandt han sig i en straffekoloni i det nordligste Rusland.

Ifølge en retsmedicinsk rapport døde han af naturlige årsager.

Julija Navalnaja mener dog, at han blev forgiftet med nervegiften novitjok.

Netop denne type gift blev Navalnyj forgiftet med under en kampagentur i Rusland i 2020. Han blev lagt i koma, men overlevede efter behandling på et hospital i Tysklands hovedstad, Berlin.

Da Navalnyj fem måneder efter forgiftningen vendte tilbage til Rusland fra Tyskland, blev han anholdt af russisk politi.

Julija Navalnaja har tidligere sagt, at hun vil videreføre Aleksej Navalnyjs politiske kamp efter hans død.

Navalnyj var den mest fremtrædende person i den russiske opposition og kæmpede imod korruption og magtmisbrug i de politiske lag i Rusland.

Meldingen om hans død kom 16. februar. Først otte dage senere fik hans nærmeste lov til at se Navalnyjs lig. Herefter fulgte en kamp om, hvornår og hvordan Navalnyj skulle begraves.

Myndighederne har ikke ønsket, at han skulle have en offentlig begravelse, hvilket hans familie til gengæld gerne ville have.

Navalnyj, der var uddannet advokat, blev 47 år. Foruden sin hustru efterlader han sig en datter og en søn.

/ritzau/