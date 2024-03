Enken til den afdøde russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj opfordrer til demonstration i Rusland.

Ligesom flere andre mistænker Yulia Navalnaya Ruslands præsident, Vladimir Putin, for at være bag hendes mands pludselig dødsfald den 16. februar.

Hun mener nu, at russerne i protest bør lave lange køer ved valgstederne, når der er valg i landet den 17. marts.

»Vi skal bruge valgdagen til at vise, at vi er her, og at der er mange af os,« lyder det i en video fra enken ifølge BBC.

Idéen om at samles på valgdagen stammer tilsyneladende fra hendes afdøde mand, der luftede den to uger før sin død, skriver mediet.

Hans enke kalder det en »enkel og sikker« operation, som myndighederne ikke kan slå ned på.

Navalnyj blev erklæret død af russiske myndigheder den 16. februar, efter han i en længere periode havde siddet fængslet i Rusland.

Han skal være død i en skrap russisk fangelejr. Dødsårsagen er endnu ukendt, men ledere i flere lande skyder skylden på Putin.

Navalnyj, der var Putins ærkefjende og blev idømt fængsel i Rusland for ekstremisme, blev forinden forgiftet i udlandet med den russiskfremstillede nervegift Novichok.