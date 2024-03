Efter russiske myndigheder fredag har meldt Aleksej Navalnyj død, er flere mødt op ved den russiske ambassade.

Siden klokken 14 fredag har omkring 30 mennesker været forbi den russiske ambassade på Østerbro for at lægge blomster og tænde lys for oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Det siger Daria Wagner, som driver netværket Copenhagen for Navalnyj, til Ritzau fredag.

- Vi gør det, fordi Aleksej Navalnyj var symbolet på, at Rusland kunne begynde at udvikle sig som et demokratisk og europæisk land på et tidspunkt. Han var indbegrebet af det håb, siger hun.

De russiske fængselsmyndigheder har fredag meldt ud, at den russiske oppositionspolitiker er død i den straffekoloni, hvor han sad fængslet.

Dødsfaldet er ikke blevet bekræftet af hverken Navalnyjs familie eller hans stab af advokater og hjælpere.

Daria Wagner er selv russer, men har boet i Danmark siden år 2000. I dag arbejder hun som patentadvokat.

Hun håber, at flere kommer forbi den russiske ambassade i løbet af aftenen, når de får fri fra arbejde. Hun forsøger i øvrigt at få stablet en demonstration på benene, som skal foregå i weekenden.

Daria Wagner peger på, at Navalnyj ikke var en enegænger.

- Han har et rigtig stort hold, som arbejdede hårdt igennem de tre år, hvor han var fængslet. Så det er ikke slut endnu, siger hun.

Hun lægger tilmed vægt på, at Navalnyj var et "utroligt karismatisk" menneske, der talte et "forståeligt sprog, som appellerer til det gode i mennesket".

- Det er Navalnyjs fortjeneste, at der er så mange russere, der har indset, hvad der er galt med det russiske regime, siger Daria Wagner.

Videre mener hun, at Navalnyjs død er et "klart signal om, at Putin ikke har tænkt sig at stoppe ved noget som helst".

- For europæere er det et signal om, at en eventuel krig med Rusland måske er nærmere, end vi ønsker, siger hun.

Daria Wagner er ikke i tvivl om, at det er Putins værk, hvis det bliver bekræftet af Navalnyjs familie og advokater, at han er død.

Hvis ikke direkte, så indirekte ved at stuve ham væk i en straffekoloni uden tilstrækkelig lægehjælp.

- Men det, at Putin gør det her en måned før det russiske valg, det viser, hvor vigtigt Navalnyjs arbejde var. Det efterlader ham for evigt som en vinder, og Putin som en taber.

Ifølge Daria Wagner har flere af de fremmødte selv mødt og arbejdet med Aleksej Navalnyj.

Blandt andre Viktor Barmin, som fra 2017-2018 arbejdede som koordinator for netop Aleksej Navalnyj i Ruslands fjerdestørste by Jekaterinburg.

/ritzau/