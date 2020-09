En strategi, der gav Putin-støtter tilbagegang i Moskva, prøves nu af ved lokale valg over hele Rusland.

Rusland går søndag til lokalvalg i skyggen af den formodede forgiftning af oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, som er indlagt på et hospital i Berlin.

Men den 44-årige kritiker af præsident Vladimir Putin og Kreml har allerede nu sørget for at sætte sit aftryk på valget, der ses som en generalprøve inden parlamentsvalget i september næste år.

- Navalnyj er den eneste trussel, som det regerende parti står over for, siger den russiske økonom og tidligere regeringsrådgiver Sergej Guriev til ABC News.

Med en stemmestrategi, som de kalder "intelligent stemmeafgivning", vil Navalnyjs støtter nemlig forsøge at ryste regeringspartiet Forenet Rusland.

Sammen har de ifølge nyhedsbureauet Reuters sørget for at få sat over 1000 politikere på stemmesedlen, som de tror kan slå kandidater fra det regerende parti.

Aftenen inden lokalvalget får erklærede støtter af oppositionen ifølge ABC News en e-mail, der informerer dem om, hvilken kandidat, der har størst chance for at slå en af Forenet Ruslands kandidater.

Strategien har til formål at forstyrre et politisk system, hvor de mest indædte Kreml-kritikere ofte bliver forbudt at stille op, mens "blødere" kandidater fra andre partier i parlamentet får mulighed for at stille op. Det skriver Reuters.

Sidste år havde strategien stor succes under lokalvalg i Moskva, hvor Putins støtter led stor tilbagegang.

Men Forenet Rusland, der støtter op om præsident Vladimir Putin, dominerer fortsat det politiske landskab.

En række mindre gode sager har dog fyldt for regeringen på det seneste.

Først og fremmest vil kritikere holde øje med, om der er tegn på utilfredshed med det, der ifølge Navalnyj-støtter og Tyskland var et forsøg på at dræbe oppositionspolitikeren.

Derudover er der ifølge Reuters frustration over flere år med faldende lønninger og regeringens håndtering af coronapandemien.

Nogle steder begyndte man allerede fredag at kunne stemme på forhånd.

Det har ifølge Reuters fået kritik af den uafhængige valgorganisation Golos, som advarer om, at den tre dage lange stemmeperiode gør det svært at holde øje med potentiel svindel.

Det er 18 guvernørposter og sammensætningen af lokale parlamenter og byråd, der er på spil søndag.

/ritzau/