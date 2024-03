En protestaktion er planlagt på sidstedagen af det russiske præsidentvalg, siger talsmand for Navalnyjs stab.

Leonid Volkov, som er en nær allieret til den afdøde russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, siger, at der er planlagt en protestaktion den 17. marts.

- Det vil blive oppositionslederens sidste testamente, siger Volkov.

17. marts er den sidste dag i løbet af det russiske præsidentvalg, der finder sted fra 15. til 17. marts.

Navalnyj døde i en arktisk straffekoloni den 16. februar. På sociale medier opfordrede han indtrængende russere til at slutte sig til en protest vendt mod præsident Vladimir Putin ved at gå ud og stemme samtidigt - midt på dagen.

Personer omkring den afdøde russiske oppositionspolitiker har tidligere sagt, at det er idéen at holde en afskedsceremoni, som adskiller sig fra en begravelse.

Det er uklart, hvornår Navalnyj skal begraves. Hans lig blev udleveret til hans mor lørdag.

Maria Pevtjikh, der er talskvinde for Navalnyj, siger, at der blev ført forhandlinger om, at Navalnyj skulle frigives sammen med to amerikanske fanger til gengæld for frigivelsen af en russisk efterretningsagent, Vadim Krasikov, som er fængslet på livstid i et tysk fængsel.

Navalnyj, der blev 47 år, og de to amerikanere skulle ifølge Maria Pevtjikh have været udvekslet med Krasikov, som er fra den russiske sikkerhedstjeneste FSB. Han er dømt for drab på en tjetjener i 2019.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, har sagt til The Financial Times, at han ikke har kendskab til nogle aftaler om en sådan udveksling.

Reuters har citeret en vestlig embedsmand, som er tæt på sagen, for, at USA og Tyskland førte forhandlinger med Rusland om en udlevering af Navalnyj.

Forhandlingerne om en udveksling var i den sidste og afgørende fase og skulle have været besluttet, da Navalnyj blev erklæret død.

Ifølge videoen havde samtalerne om en fangeudveksling stået på i to år.

Talskvinden Maria Pevtjikh nævner ikke, hvilke to amerikanere der skulle være omfattet af de påståede forhandlinger.

Men det er muligvis journalisten Evan Gershkovitj fra Wall Street Journal og Paul Whelan, en tidligere amerikansk marineinfanterist. Ifølge Maria Pevtjikh blev der arbejdet på planerne om en fangeudveksling allerede fra begyndelsen af krigen i Ukraine.

/ritzau/Reuters