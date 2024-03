Den russiske oppositionspolitiker skal begraves, to uger efter at han blev erklæret død i russisk straffelejr.

Aleksej Navalnyj skal begraves fredag 1. marts på Borisovskoje-gravpladsen i Ruslands hovedstad, Moskva.

Det oplyser hans talsperson, Kira Jarmysj, på det sociale medie X.

Dermed bliver den russiske oppositionspolitiker begravet, to uger efter at offentligheden fandt ud af, at han var afgået ved døden i en straffelejr i det nordligste Rusland.

Selve ceremonien finder sted ved en kirke i Marjino-distriktet i Moskva.

Fredag 23. februar kom det frem, at Navalnyjs mor var blevet stillet et ultimatum af de russiske myndigheder vedrørende begravelsen.

Enten skulle Navalnyj begraves i stilhed, og altså uden at offentligheden kunne tage afsked med ham, ellers ville han blive begravet i straffekolonien, fortalte hans stab. Men ultimatummet blev afvist af hans mor.

Med onsdagens melding står det klart, at offentligheden får lejlighed til at tage afsked med Navalnyj.

På X skriver hans talskvinde, at begravelsen begynder klokken 14 (klokken 12 dansk tid), og opfordrer Navalnyjs støtter til at møde op i god tid.

I flere dage efter politikerens død kæmpede Navalnyjs nærmeste familie for at få hans lig udleveret af de russiske myndigheder.

Først otte dage efter hans død fik familien overdraget liget.

På en officiel dødsattest hedder det, at Navalnyj døde af naturlige årsager.

Hans efterladte hustru, Julija Navalnaja, mener dog, at han blev forgiftet af nervegiften novitjok. Hun har desuden sagt, at Navalnyj blev dræbt af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det er anklager, som styret i Kreml har afvist.

Navalnyj afsonede en mangeårig fængselsstraf, da han døde. Han var blandt andet kendt skyldig i ekstremisme.

Senest blev han i august sidste år idømt 19 års fængsel. På det tidspunkt var han allerede i gang med at afsone en dom på 11 et halvt års fængsel.

Mandag fortalte en af Navalnyjs talspersoner, at politikeren skulle løslades som led i en fangeudveksling, da han døde.

Ifølge talspersonen blev han dræbt netop på grund af den forestående løsladelse. Også dette afviser det russiske styre.

/ritzau/