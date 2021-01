Et palads på 17.691 kvadratmeter, en helikopterlandingsplads, en kirke, en underjordisk skøjtehal, et amfiteater og en østersfarm.

Det er blot få af de ting, som Putins enorme palads ved Sortehavet angiveligt indeholder ifølge oppositionslederen Aleksej Navalnyj og hans hold af efterforskere, der har fløjet en drone over paladset.

Det skriver flere medier på baggrund af en to timer lang video uploadet af Aleksej Navalnyj.

I videoen redegør Aleksej Navalnyj og hans hold for, hvordan Putin gennem korruption har opført et hemmeligt palads af hidtil nærmest uset størrelse ved Sortehavet.

Stedet ejes, ifølge Navalnyj og hans efterforskere, af den russiske sikkerhedstjeneste FSB.

Hele komplekset, der skulle være 39 gange større end Monaco, skulle have kostet 8,2 milliarder kroner, som Putin skulle have anskaffet sig gennem et omfattende netværk af stråmænd og skuffeselskaber.

Videoen blev lagt op på YouTube tirsdag, og sent onsdag eftermiddag er videoen allerede blevet set over 26 millioner gange.

Navalnyj og efterforskerne har fået adgang til databaser og registreringsdokumenter og har sammenstykket et detaljeret visualiseret billede af paladset og den omkringliggende bufferzone på cirka 7.000 hektar.

Alexei Navalnyj. Foto: Shamil Zhumatov

Ud over de ting, som blev beskrevet i starten af denne artikel, indeholder komplekset også vinmarker, et vinslot, 47 specieltfremstillede sofaer til 120.000 kroner stykket, en vandpibebar, biograf, vinkælder, et fuldt udstyret kasino, et svømmebassin, saunaer, tyrkiske bade, spa, en hal med spillemaskiner og et musikrum.

Putins private soveværelse skulle være på 260 kvadratmeter, og et af toiletterne skulle angiveligt være udstyret med en holder til toiletpapir til en værdi af 7.000 kroner og en toiletbørste til en værdi af 5.000 kroner.

Hele herligheden ved Sortehavet skulle være finansieret af selskaber forbundet med nogle af Putins gode venner. Heriblandt de statskontrollerede selskaber Rosneft og Transneft. De enorme mængder af penge skulle være blevet skjult gennem lejekontrakter mellem selskaberne og lokale firmaer i Gelendsjik. Navalnyj kalder det selv for 'verdens største bestikkelse'.

I et interview med det russiske medie RIA udtalte Putins talsmand, Dmitrij Peskov, at 'Putin ikke har noget palads'.

Men ser man den næsten to timer lange video, virker den meget veldokumenteret, og den tidligere korrespondent for Reuters samt forfatter af bogen 'Putins folk', Catherine Belton, takker Navalnyj på Twitter og skriver, at hans 'efterforskning er fantastisk' i forbindelse med den her sag.

Navalnyj landede tidligere på ugen i Moskva efter at have været udsat for et giftattentat i Rusland sidste år. Han blev straks anholdt af russisk politi, da han landede med flyet.

Han er blevet fængslet i indtil videre 30 dage.