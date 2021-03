Russisk oppositionsleder siger, at han bliver vækket hver time, fordi han mistænkes for at ville flygte.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, kalder det fængsel, som han er indsat i, for "en virkelig koncentrationslejr". Han siger, at han bliver vækket hver time, fordi han mistænkes for at ville flygte.

Det skriver Reuters på baggrund af en besked sendt på Navalnyjs instagramprofil.

Det var samtidig en bekræftelse af, at Navalnyjs er fængslet i en lejr i Vladimir-regionen nordøst for Moskva. Området er kendt for sit strenge regime.

Det er uklart, hvor Navalnyjs præcist er indsat. Det har myndighederne ikke oplyst, efter at hans advokater tidligere har meddelt, at han er blevet flyttet fra det nærliggende Koltjugino-fængsel.

På instagramprofilen hedder det, at han er indsat i en fængselssektion med forhøjet sikkerhed. Den ligger 100 kilometer nordøst for hovedstaden.

Rusland har over 600 arbejdskolonier i landets fængselssystem.

- Jeg må indrømme, at det russiske fængselssystem overrasker mig. Jeg havde ikke forestillet mig, at man kunne have en virkelig koncentrationslejr kun 100 kilometer fra Moskva, skriver Navalnyj, som har fået barberet sit hår af.

EU og USA har i en koordineret indsats indført sanktioner mod en række højtstående embedsmænd fra Rusland. Det sker som følge af et giftangreb mod systemkritikeren.

Amerikanske regeringskilder har sagt, at deres efterretninger tyder på, at medlemmer af Ruslands nationale sikkerhedstjeneste, FSB, benyttede nervegiften Novitjok til at forgifte Navalnyj med 20. august sidste år.

FN-eksperter har konkluderet, at Rusland stod bag angrebet på Navalnyj, og at Novitjok blev brugt for "at sprede frygt".

EU's sanktioner er indført under et nyt reglement fra december 2020. Det er første gang, det tages i brug.

Navalnyj vendte i januar hjem til Rusland efter længere tids behandling i Tyskland som følge af giftangrebet.

Ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt for ifølge myndighederne at have brudt regler i forbindelse med en betinget dom i 2014.

I begyndelsen af februar blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

/ritzau/Reuters