De baltiske EU-lande har anmodet EU's udenrigsministre om at drøfte flere sanktioner mod Moskva.

Den russiske systemkritiker Aleksej Navalnyj siger mandag, at den behandling, som han har fået efter sin hjemkomst til Moskva, er "en hån mod al retfærdighed".

Udtalelsen kom, efter at der i al hast blev gennemført et retsmøde med Navalnyj på en politistation nær Moskvas lufthavn.

Oppositionspolitikeren blev anholdt søndag, da han vendte tilbage til Moskva fra Tyskland. Det er første gang, at han er tilbage i sit hjemland, siden han i august blev udsat for et nervegiftangreb i Rusland.

Navalnyj anklager den russiske sikkerhedstjeneste FBS for at have forsøgt at dræbe ham med gift i august sidste år.

Ved retsmødet krævede anklagemyndigheden Navalnyj fængslet i 30 dage. Han er anklaget for at have forbrudt sig mod betingelserne i en betinget dom for underslæb.

De baltiske EU-lande har anmodet EU's udenrigsministre om at drøfte Navalnyj-sagen ved et udenrigsministermøde næste mandag med henblik på flere sanktioner mod Moskva.

- Det er vores mål at føre en konkret diskussion om mulige sanktioner, som EU kan indføre på grund af tilbageholdelsen af Navalnyj, siger Litauens udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis.

Navalnyj opfordrede ved mandagens retsmøde til, at dørene skulle åbnes for alle journalister.

Omkring 100 mennesker - overvejede journalister - var samlet i sneen uden for bygningen, hvor retsmødet fandt sted.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, siger, at Rusland må respektere sin egen forfatning, og at Navalnyj øjeblikkelig bør sættes på fri fod.

Maas siger, at det er fuldstændigt uforståeligt, at Navalnyj blev anholdt umiddelbart efter sin ankomst til Moskva.

Den tyske udenrigsminister fastslår, at Tyskland ligesom andre EU-lande forventer, at Rusland gør alt, hvad det kan for at få opklaret alle omstændigheder omkring giftangrebet på Navalnyj, og at gerningsmændene stilles til ansvar.

Ruslands føderale fængselsmyndighed siger, at Navalnyj vil være tilbageholdt, indtil en domstol har taget stilling til hans sag.

/ritzau/