Russisk oppositionspolitiker udsat for nervegift behøver ikke længere ilt, siger hospital i Berlin.

Den russiske systemkritiker Aleksej Navalnyj, der er indlagt på et hospital i Berlin efter at være blevet udsat for nervegift, er i klar bedring.

Det oplyser tyske læger.

Han skal ikke længere have ilt. Og han er i stand til kortvarigt at rejse sig fra sin seng og gå.

- Han er for øjeblikket i gang med bevægelsesøvelser og er i stand til at forlade sin seng i korte perioder, hedder det i en erklæring fra hospitalet Charité.

Den tyske regering oplyste tidligere mandag, at laboratorier i Sverige og Frankrig har bekræftet hospitalets oplysning om, at det er nervegiften Novitjok, der er brugt mod Navalnyj.

Han blev 20. august meget syg under en flyvning fra Sibirien til Moskva. Hans familie tror, at der var nervegift i en kop te, som Navalnyj havde drukket i en lufthavn.

Novitjok er udviklet af Ruslands militære efterretningstjeneste.

Det blev brugt i 2018 i den engelskes by Salisbury, hvor den afhoppede russiske spion Sergej Skripal og hans datter var døden nær.

Britisk politi har siden identificeret to russiske agenter som gerningsmændene.

Ruslands forbundskansler, Angela Merkel, har bedt om en god forklaring fra den russiske regering, som tilbageviser enhver skyld.

