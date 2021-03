Den russiske oppositionsleder klager over manglende adgang til læge og over at blive berøvet sin søvn.

Den fængslede russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj har indledt en sultestrejke. Det fremgår af hans Instagram-profil.

Navalnyj kræver at få besøg af en læge og få behandling for rygsmerter og følelsesløshed i benene.

- Jeg er gået i sultestrejke med krav om, at loven følges, og at en læge, som jeg vælger, kan få lov at tilse mig, skriver han på Instagram.

Han tilføjer, at han bliver "tortureret med søvnberøvelse".

Opdateringen på Instagram er skrevet med hjælp fra Navalnyjs advokater.

I sidste uge klagede oppositionslederen over, at han bliver vækket otte gange i løbet af natten af vagter, der vil konstatere, at han stadig er i sin celle.

Han sagde også, at han har smerter, bliver berøvet søvn og ikke får lov at blive tilset af en læge, der kommer udefra.

Fængselsvæsnet meddelte, at Navalnyj var blevet tilset af en af fængslets egne læger, og at hans tilstand var "stabil og tilfredsstillende".

Navalnyj blev livsfarligt forgiftet i august 2020 og vendte i januar hjem efter længere tids behandling på et hospital i Tyskland.

Ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt. Ifølge russiske myndigheder har han brudt regler for prøveløsladelse i forbindelse med en betinget dom, han fik tilbage i 2014.

I begyndelsen af februar blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

Fratrukket den tid, han allerede havde tilbragt i husarrest, skal Navalnyj nu afsone omkring to og et halvt års fængsel.

Han har betegnet alle anklager som politisk motiverede og anklager præsident Vladimir Putin for at have forsøgt at slå ham ihjel med det giftige stof novitjok.

