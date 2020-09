Det er ifølge hospital fortsat uvist, om Navalnyj får langvarige men fra "alvorlig forgiftning".

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er i bedring og er blevet taget ud af kunstig koma.

Det oplyser hospitalet i Berlin, hvor han bliver behandlet, på sin hjemmeside.

Hospitalet oplyser videre, at Navalnyj reagerer på tale. Og hans brug af respirator til at trække vejret er ved at blive udfaset.

Det er ifølge hospitalet for tidligt at sige, om han får langvarige men af den "alvorlige forgiftning".

44-årige Aleksej Navalnyj blev for få uger syg under en flyvning fra Sibirien til Moskva.

Efterfølgende blev han lagt i kunstig koma.

Ifølge Tyskland, hvor han senere blev fløjet til for at få behandling, blev han forgiftet med nervegiften Novitjok. Den er udviklet af Ruslands militære efterretningstjeneste.

De seneste oplysninger om Navalnyjs tilstand er offentliggjort efter aftale med oppositionspolitikerens kone, oplyser hospitalet. Det er i overensstemmelse med Navalnyjs egne ønsker, har hans kone understreget.

Søndag krævede blandt andet Storbritannien, Tyskland og Frankrig svar fra Rusland om, hvad der er sket.

Ifølge den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, er der "flere indikationer" på, at den russiske stat var involveret i forgiftningen.

Russerne har afvist alle anklager om forgiftning.

