Aleksej Navalnyjs enke takker sin mand for 26 års "absolut lykke", efter at han er blevet begravet i Moskva.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er fredag eftermiddag blevet stedt til hvile på Borisovskoje-gravpladsen i Ruslands hovedstad, Moskva.

Det oplyser hans talsperson ifølge Reuters.

Umiddelbart efter begravelsen skriver hans enke, Julija Navalnaja, på det sociale medie X, at hun takker sin mand for "26 års absolut lykke".

Hun skriver, at hun ikke ved, hvordan hun skal leve uden sin mand, men at hun vil forsøge at gøre ham glad og stolt.

- Jeg ved ikke, om jeg kan klare det, men jeg vil prøve.

- Vi mødes helt sikkert en dag, skriver Julija Navalnaja blandt andet.

Det er uvist, hvor Julija Navalnaja befinder sig. Hun er således ikke set ved sin mands bisættelse og begravelse i Moskva.

Siden Navalnyjs død i midten af februar har hans enke besøgt EU-Parlamentet i Belgiens hovedstad, Bruxelles. Hun har også deltaget i en international sikkerhedskonference i den tyske storby München.

Hun har lovet, at hun vil videreføre sin mands politiske projekt.

Under en tale til EU-Parlamentet tidligere på ugen, sagde Navalnaja, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, leder en kriminel bande, at han er et "forbandet uhyre", og han slog hendes mand ihjel.

Det skete ifølge Navalnaja med nervegiften novitjok, hvilket det russiske styre har afvist. Navalnyj er dog før blevet forgiftet med giften, hvilket nær kostede ham livet i 2020.

Ifølge en retsmedicinsk rapport døde Navalnyj af naturlige årsager.

Han afgik ved døden i en straffekoloni i Sibirien, hvor han afsonede mere end 30 års fængsel.

Begravelsen af Navalnyj på gravpladsen begyndte klokken 13.30 dansk tid, og cirka tre kvarter senere blev hans kiste sænket i jorden.

Forinden blev der holdt en ceremoni i en kirke et par kilometer derfra.

Tusindvis af støtter var mødt op foran kirken for at vise deres støtte til den afdøde politiker og aktivist.

/ritzau/