De seneste ni dage har russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj været som sunket i jorden.

Ingen aner, hvor han er – og det sætter gang i spekulationerne.

Navalnyjs advokater har ikke haft kontakt med ham siden 6. december, og torsdag blev han efterlyst af en domstol i Vladimir-regionen, hvor han hidtil har siddet fængslet i en straffekoloni.

Svaret, dommerne fik, var, at ingen ved, hvor Navalnyj er.

Hvad kan der være sket med Vladimir Putins ærkefjende?

En ekspert har tre teorier – den ene mere bekymrende end den anden.

Det eneste, der synes sikkert, er, at Navalnyj ikke længere befinder sig i straffelejren IK-6 i Vladimir-regionen i Rusland, hvor han i længere tid har afsonet en dom for blandt andet svindel og ekstremisme.

Domme, som både menneskerettighedsgrupper og Navalnyjs støtter mener, er politisk motiverede.

Aleksej Navalnyj afsoner flere fængselsdomme. Blandt andet er han idømt 19 års fængsel for 'ekstremisme'. Foto: Evgenia Novozhenina/Reuters/Ritzau Scanpix

Inna Sangadzhieva, som er Rusland-ekspert og fungerende fagchef ved menneskerettighedsgruppen Helsingforskomiteen, fortæller til VG, at hun er 'bekymret' over de manglende livstegn fra Navalnyj.

Her er hendes tre bud på, hvad der kan være sket med ham:

At han er overført til en straffekoloni, hvor han behandles endnu dårligere end hidtil under sin fængsling. At han befinder sig på et hospital eller i et fængsel og bliver medicineret med for omverdenen ukendte lægemidler. At Navalnyj er død af forgiftning.

Overfor VG kalder Inna Sangadzhieva det første bud mest sandsynligt, idet det for to måneder siden blev meldt ud, at Navalnyj skulle flyttes til en ny og endnu mere hårdhændet straffekoloni.

Selvom det bestemt ikke lyder behageligt, er det ifølge Inna Sangadzhieva det klart bedste af de tre scenarier.

»Et langt værre scenarie er, at han befinder sig på et sygehus eller i et fængsel, hvor han får medicin, vi ikke kender til. Navalnyj mistede bevidstheden under det sidste retsmøde og fik intravenøs medicin,« siger hun om sit andet bud.

Her ses Navalnyj under en demonstration mod Vladimir Putin fra 2018. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix

Det tredje bud baserer Inna Sangadzhieva på, at Aleksej Navalnyj blev forgiftet med nervegiften Novitjok i 2020 og var tæt på at miste livet.

Derfor mener hun ikke, det kan udelukkes, at Navalnyjs modstandere nu har sat sig for at gøre arbejdet færdigt og tage livet af ham.

Inna Sangadzhieva nævner en sidste mulighed; at Navalnyj skal overføres til et andet land som led i en fangeudveksling, men det scenarie tror hun ikke på.

Selvom han har siddet fængslet i en straffekoloni, har Aleksej Navalnyj hidtil kunnet kommunikere med omverdenen og drive politik via sine advokater, men siden Vladimir Putin sidste uge meddelte, at han genopstiller til det russiske præsidentvalg, har ingen hørt fra Navalnyj.

I går svarede Vladimir Putin på spørgsmål fra russiske borgere og forsamlede journalister i over fire timer i tv-programmet 'Den direkte linje'.

Der var ikke et eneste spørgsmål om Navalnyj undervejs.