Kommission: Vi har 100 procent oplysninger om, at Navalnyj er ankommet til Vladimir-regionen.

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj ankom søndag til en straffelejr over 200 kilometer øst for Moskva, hvor han skal afsone en dom på to og et halvt års fængsel. Det oplyser Moskvas offentlige kommission, som overvåger straffede personers menneskerettigheder.

I adskillige dage havde Navalnyjs allierede ikke kendskab til, hvor han var fængslet. Ledelsen af Ruslands føderale fængselsvæsen meddelte fredag, at Navalnyj var blevet overført fra et detentionscenter til en straffekoloni - uden at oplyse yderligere detaljer.

Henover weekenden cirkulerede der flere rygter og ubekræftede oplysninger om, hvor han var tilbageholdt. Men i en erklæring søndag siger den offentlige kommission, at oppositionspolitikeren er i en føderal fængselsinstitution i Vladimir-regionen.

- Vi har 100 procent oplysninger om, at Navalnyj er ankommet til Vladimir regionen for at afsone sin straf, siger et medlem af kommissionen, Alexej Melnikov til nyhedsbureauet Interfax.

Han tilføjer, at Navalnyj først skal være i karantæne i området, inden han overføres til straffekolonien.

Navalnyj blev lørdag hyldet i Moskva for sit mod af en russisk oppositionsgruppe, som har taget navn efter den dræbte Putin-kritiker Boris Nemtsov.

Nemtsov blev skudt og dræbt i Moskva for seks år siden. Den 44-årige Navalnyj fik på årsdagen tildelt dette års Nemtsov-pris for sin kamp for demokratiske værdier i Rusland.

Både russere og vestlige diplomater - deriblandt EU's ambassadør samt ambassadører fra USA, Storbritannien og en række EU-lande - lagde tidligt lørdag blomster på det sted, hvor Nemtsov blev skudt og dræbt på en bro i nærheden af Kreml.

I alt demonstrerede adskillige tusinde på seksårsdagen for Nemtsovs død.

Nemtsov var en af præsident Vladimir Putins mest markante kritikere. Han blev dræbt den 27. februar 2015. En tidligere sikkerhedsvagt fra Tjetjenien blev senere drømt for drabet og flere andre blev dømt for medvirken til det.

Navalnyj sidder fængslet, fordi han ikke overholdt meldepligten hos myndighederne i en sag, hvor han havde fået en betinget dom. Der blev ikke taget hensyn til, at han var indlagt på hospital i Tyskland og blev behandlet for en forgiftning med nervegas.

Navalnyj fastholder, at alle anklager mod ham er politisk motiverede. Han mener selv, at styret forsøger at lukke munden på ham og stoppe hans undersøgelser af korruption i regeringen./ritzau/Reuters