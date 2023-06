Der er ikke meget at grine af for den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalnyj, der sidder indespærret i fængslet IK-6 i Melechovo.

Men ifølge Reuters har han nu alligevel bevaret sin humoristiske sans.

Nyhedsbureauet har således set en liste over de ting, som Navalnyj har bedt fængslets ledelse om at anskaffe til ham.

På listen står blandt andet en kimono, en balalajka, en flaske hjemmebrændt vin og en kænguru.

Ifølge Reuters har Navalnyj sagt:

»Hvis man ikke har andet at lave, kan man lige så godt skrive til fængselsforvaltningen.«

Brevene fra Navalnyj fortæller også noget om forholdene i fængslet.

Han har blandt andet bedt om en megafon til sin psykisk syge cellekammerat, så denne kan 'råbe endnu højere´.

Oppositionspolitikeren er blevet anklaget for at organisere og finansiere ekstremistiske aktiviteter.

Straffen kan blive på op til 30 års fængsel.

Tidligere er det kommet frem, at han ikke modtager den medicin, som bliver sendt til ham af pårørende.

For lidt over en måned siden blev han også i første omgang nægtet en ambulance, da han led af voldsomme mavesmerter. Han havde tabt otte kilo på to uger.

Ledelsen i IK-6, som ligger 250 kilometer øst for Moskva, har afvist alle Navalnyjs ønsker – også kænguruen.