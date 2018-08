Den amerikanske delstat Californien er voldsomt plaget af naturbrande. I weekenden har det kostet endnu et dødsoffer, så antallet nu er oppe på syv.

Det er en farlig cocktail af unaturligt høje temperaturer i luften, ekstrem tørke og hård vind, som er årsag til, at flere områder i den nordlige del af solskinsstaten er mål for natur- og skovbrandene, som hærger store arealer.

En brandmand forsøger sammen med gårdejeren at holde ilden på afstand ved Clearlake Oaks i Californien. Naturbrandene hærger voldsomt i den nordlige del af staten.

Indtil videre er flere end 20.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem. Og mange af dem vil aldrig få det samme hjem at se igen.

USAs præsident Donald Trump erklærede søndag dele af Californien som katastrofeområde. Det betyder, at den amerikanske stat nu åbner op for en række særlige hjælpeprogrammer og pengekasser for at komme Californien til undsætning.

Hjælp!

For der er endnu flere brande i vente, lød det søndag fra den californiske brandchef Ken Pimlott:

»Sæsonen for naturbrande er først lige begyndt. Sammenlignet med tidligere år er den situation, vi har lige nu, ligesom når brandene tidligere toppede. Men hvad vi ser nu er kun begyndelsen på sæsonen,« sagde han med alvor i stemmen under en pressekonference ifølge CBC News.

Indtil nu er syv mennesker døde som følge af naturbrandene. Men også dyrene er hårdt ramt. Her springer en hjort for livet.

Alene i løbet af den seneste uge er et areal på næsten 120.000 hektar skov og land brændt ned, hvilket i runde tal svarer til et område på 35 gange 35 kilometer.

Det er mere end dobbelt så meget som på en normalsæson, når naturbrandene topper.

Alle midler tages i brug mod naturbrandene. Her er det et DC10 tankfly, der overflyver et område i forsøget på at redde de to bulldoze, der er ved at blive fanget af ilden.