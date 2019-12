Naturbrandene i Australien er ude af kontrol.

Søndag valgte man at evakuere cirka 30.000 indbyggere og turister i det østlige Gippsland i staten Victoria, men allerede mandag besluttede man, at det var for risikabelt at forlade områderne.

Beslutningen om at indstille evakueringen kom efter de store brande var begyndt at indtage områdets større veje. De bevægede sig hurtigere, end man havde forventet. Det skriver BBC.

I nabostaten New South Wales døde en frivillig brandmand, mens to brandmænd er blevet forbrændt.

Brandbil i udkanten af Melbourne. Foto: WILLIAM WEST

De tre frivillige brandmænd blev fanget i et kraftigt blæsevejr, og den bil, de kørte i, blev væltet om på siden.

Det betyder, at der nu er ti mennesker, der er døde i forbindelse med skovbrandene.

'Dette er forfærdelige nyheder for familierne, og vores sympati er hos dem. Vi bliver testet i denne periode. Vi er så taknemmelige for modet og dedikationen fra vores brandmænd.

Sådan skriver den australske premierminister Scott Morrison på Twitter.

This is awful news for the families and our sympathies are with them. These are testing times. We are so grateful for the courage and dedication of our firefighters. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) December 30, 2019

Tilbage i staten Victoria 16 kilometer nord for storbyen Melbourne bad man mandag beboere i området om at handle hurtigst muligt, da brandene nu var livstruende for dem.

»Det mest sikre er at finde ly med det samme. Det er for sent at komme væk (fra området, red.),« lød det fra regeringsagenturet Victoria Emergency

Både i Victoria og New South Wales skyldtes den intensiverede situation den stigende temperatur. Den ligger lige nu over 40 grader.

Kombineret med en række lynnedslag, tørt vejr og blæst, så antændes nye brande løbende, mens vinden spreder dem over større områder.

Område nær Melbourne den 30. december 2019. Foto: JULIAN SMITH

De mange lynnedslag har nemt ved at tage fat i naturområderne, da vejret er så tørt, at det udtørrer naturen.

Over 40.000 kvadratkilometer skovområde er ødelagt som følger af de mange naturbrande.

Og de mange naturbrande har også konsekvenser for alle dem, der elsker at fyre fyrværkeri af i nytårsdagene. I store dele af Australien har myndighederne gjort det forbudt. Det er for farligt.

Dog har få områder valgt at modsætte sig advarslen. For eksempel har myndighederne i hovedstaden Sydney tilladt et årligt fyrværkeri-show ved byens havn.