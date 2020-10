Omkring 60.000 personer i Californien er blevet tvunget til at forlade deres boliger på grund af naturbrand.

En naturbrand nær Los Angeles i Californien har mandag tvunget tusindvis af personer til at forlade deres hjem.

Branden brød ud mandag morgen lokal tid cirka 60 kilometer sydøst for Los Angeles. Flammerne dækker et område på over 800 hektar. Omkring 60.000 personer er flygtet fra deres boliger.

Kraftig vind i området forhindrer brandslukningsfly i at gå i luften og deltage i at bekæmpe branden.

USA's nationale vejrtjeneste advarer om, at en kombination af lav luftfugtighed, tør vegetation og kraftige vindstød har skabt "de mest farlige brandforhold" hidtil i år.

På grund af de risikable omstændigheder vil området frem til mindst tirsdag aften være i farezone rød, der indikerer en høj risiko for skovbrande.

- Nye brande i amterne Los Angeles og Ventura vil sandsynligvis have en meget hurtig flammevækst og udvikle sig ukontrollabelt, oplyser vejrtjenesten og tilføjer, at det vil indebære en alvorlig trussel mod mennesker og bygninger.

/ritzau/AFP