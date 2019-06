En voldsom skovbrand raserer i den sydlige del af den spanske region Catalonien.

I værste fald vil branden fortsat være ude af kontrol torsdag morgen.

Op mod 3.000 hektarer stod i brand onsdag. Men brandfolk frygter, at branden vil påvirke et langt større område - helt op til 20.000 hektarer. Dermed frygtes naturbranden i området at blive den værste af sin slags i 20 år, skriver Catalan News.

Ifølge det spanske medie startede branden i kommunen Torre de l’Espanyol. Den har nu ædt sig ind over flere andre kommunegrænser.

Årsagen til branden er ikke fastslået, men de voldsomme billeder fra området kommer samtidig med, at en hedebølge har ramt Europa.

I de kommende dage kan temperaturen nå helt op til 45 grader flere steder i Spanien, Italien, Grækenland og Portugal. Det har fået myndighederne til at slå alarm. Man frygter dødsfald.

Tilbage i 2003 omkom mindst 30.000 mennesker under en ekstrem hedebølge i Europa, hvor temperaturerne nåede op på 40 grader. Alene i Frankrig omkom dengang 14.000 mennesker.

Onsdag var Danmark ikke ramt på samme måde som andre lande, men alligevel blev det til en varmerekord. Den blev målt i København ved Landbohøjskolen ved 13.30-tiden. Her viste temperaturen hele 31,1 grader. Dermed blev onsdag årets hidtil varmeste dag.