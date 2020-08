En sydafrikansk naturbeskytter blev flænset ihjel af sine to løver i egen safarilodge.

Den 68-årige West Mathewson var lidt hård i behandlingen af de to 200 kilo tunge hvide løver kaldet Dami og Tanner.

Så hårdhændet, at de sprang på ham i deres indelukke i Lion Tree Top Lodge, skriver The Telegraph.

Hans kone forsøgte forgæves at redde sin mand fra dyrene, men han havde allerede fået nogle dødelige sår.

West Mathewson poserer med en af sine løver. Foto: Facebook Vis mere West Mathewson poserer med en af sine løver. Foto: Facebook

Hans svigerdatter Tehri Fargusson fortalte, at de stadig ikke kendte til alle detaljerne omkring det dødelige angreb.

Men hun var sikker på, at det var medvirkende, at der blev leget hårdt med dyrene. Det skriver New York Post.

»Vi må bare erkende, at West ikke var så ung, som han troede,« fortalte hun avisen.

»Vi ved stadig ikke, hvad der helt rigtigt skete, men der var helt sikkert tale om meget hård leg.«

West Mathewson fotograferet med sine to, hvide løver. Foto: Facebook Vis mere West Mathewson fotograferet med sine to, hvide løver. Foto: Facebook

De samme to løver var ansvarlige for at flå en landbrugsarbejder til døde i 2017.

West Mathewson har tidligere forsvaret løverne, men ifølge hans familie skal de nu sættes fri.

De blev bedøvet med det samme efter angrebet og bragt til et lokalt center for udrydningstruede dyr.

»De er nu i et sikkert sted, og der vil blive taget hånd om dem, og de vil være elsket.«

»Så bliver de lukket ud i naturen, men de kommer ikke her igen,« siger hans svigerdatter.