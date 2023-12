Tirsdag formiddag ankom det første nattog fra Berlin til Paris i næsten et helt årti.

Med ombord var Frankrigs transportminister, Clément Beaune, der ifølge The Guardian ser turen som en vigtig milepæl i en bevægelse mod mere miljøvenlige rejseformer.

»Det er en god start. Det er et symbol, som vi har brug for i øjeblikket, fordi vi har brug for positive projekter, miljømæssige og europæiske,« siger han til mediet.

Det fuldt bookede tog trillede ud fra Berlin klokken 20.18 mandag aften og ankom i Paris klokken 10.24 dagen efter.

På vej langs ruten var folk mødte op for at heppe på toget. I Strasbourg stod lokale politikere og viftede med franske, tyske og europæiske flag på perronerne, mens toget kørte forbi.

Arrivée en gare de #Strasbourg du train #paris #Berlin le #NightJet ce mardi 6h12 avec le ministre des #Transports #ClémentBeaune à bord attendu par des députés Alsaciens et des élus locaux #20minutes pic.twitter.com/Hbn8sbKPlx — 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstras) December 12, 2023

Nattoget, hvori passagerer kan sove, har længe været et ønske blandt såvel rejsende, lokale politikere og miljøforkæmpere.

Franske Le Monde bemærker, at transportformen, der ellers tabte popularitet til fordel for billige flyselskaber og hurtigtoge i begyndelsen af 00'erne, i den senere tid har oplevet en renæssance.

I 2020 satte Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, en målsætning om at åbne 10 nye nattog-tjenester inden 2023.

Det er ifølge Le Monde klimagevinsten og charmen ved togrejse, der tiltrækker passagerer til nattogene. Men trods den nyvundne popularitet blandt visse grupper, er det ikke nødvendigvis en profitabel forretning:

I Frankrig bliver flere toglinjer subsidieret, og der bliver tilført ikke mindre end 10 millioner euro om året til toget mellem Berlin og Frankrig.